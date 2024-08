Calcio

CESATE – Nella mattina di ieri 5 agosto al centro sportivo di Cesate è iniziata la preparazione atletica della Caronnese con il primo raduno stagionale al quale ha partecipato tutta la rosa rossoblu e tutto lo staff tecnico.

Alle 9 in punto del mattino di ieri, il tecnico rossoblu Michele Ferri ha svolto il primo allenamento in vista della nuova stagione al quale erano presenti sia i senatori della Caronnese quali il capitano Federico Corno, Zibert, Napoli e Galletti che i nuovi innesti arrivati dalla sessione corrente di calcio mercato come Becerri, Canizzaro e Malvestio oltre che molti volti del settore giovanile rossoblu. Durante il primo incontro rossoblu della stagione, mister Ferri, insieme al preparatore atletico Improta, ha subito fissato le regole e i principi sui quali si baseranno i propri allenamenti evidenziando l’importanza del senso di appartenenza e del rispetto delle regole. Al primo raduno stagionale era presente anche il vice presidente della Caronnese Riccardo Gioia che ha sottolineato “l’impegno della società nel costruire una squadra forte dal punto di vista sportivo e umano”.

(foto da Sc Caronnese)