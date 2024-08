Calcio

SARONNO – Per il Fbc Saronno (Eccellenza) l’appuntamento è fissato questa mattina al centro sportivo di via Resegone a Bregnano; è lì che si tiene il raduno dei biancocelesti ed è anche la location prescelta per gli allenamenti infrasettimanali nel corso della stagione. Oggi dunque il via ufficiale della nuova annata, nella quale la formazione del direttore generale Marco Proserpio punta in alto, dopo una compagna acquisti importante.

Le amichevole pre-stagionali

Per iniziare la squadra di mister Varaldi affronterà il Muggiò sabato 10 alle 17, si proseguirà con la sfida a Pero contro il Club Milano martedì 13 alle 17. In seguito gli amaretti sfideranno lo Sporting Barona giovedì 22 alle 19 e, infine, il Seregno domenica 24 alle ore 16.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

06082024