Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Grave incidente stradale oggi a Caronno Pertusella, nelle vicinanze dello stadio: il sinistro si è verificato lungo il trafficato corso della Vittoria alle 11, quando si sono scontrate una automobile ed una motocicletta. Ad avere la peggio il centauro che è stato sbalzato a terra e che è parso in condizioni preoccupanti: sul posto sono arrivate automedica, auto-infermieristica ed una ambulanza della Croce rossa di Saronno.

Ad avere la peggio, dunque, il motociclista; un uomo di 35 anni, trasportato con l’autolettiga all’ospedale Niguarda di Milano. Sul luogo dell’incidente anche le pattuglie dei carabinieri e della polizia locale caronnese: gli agenti hanno deviato il traffico per fare in modo che i soccorsi avvenissero in sicurezza, e poi si sono occupati dei rilievi al fine d chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità di quel che è successo. Solo qualche lievi contusione ha riportato chi si trovava a bordo della vettura, due persone.

06082024