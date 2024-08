Solaro

SOLARO – Per l’ottavo anno consecutivo, attraverso i suoi volontari, il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea ha preso parte al progetto di monitoraggio del cervo volante. Per la prima volta i volontari stanno effettuando dei sopralluoghi anche nella parte Nord del Parco (ex Plis della Brughiera Briantea) al fine di individuare dei transetti di osservazione. Il transetto è un percorso fisso della lunghezza di circa 500 metri, che viene percorso dai volontari osservatori che si occupano del monitoraggio e della raccolta dei dati. Nel sito di osservazioni devo essere presenti vecchie querce, l’attività viene svolta un quarto d’ora prima e un quarto d’ora dopo il tramonto.

L’attività del Parco avvine per conto e in collaborazione dell’Osservatorio Regionale per la Biodiversità della Lombardia (www.biodiversita.lombardia.it). Perché è importante il cervo volante? Oltre ad avere un aspetto così caratteristico, il cervo volante si ciba di legno morto e contribuisce alla formazione di humus chiudendo così il ciclo biogeochimico. Viene considerata inoltre una «specie faro» nell’ambito della protezione della natura. Viene infatti scelto come rappresentante di tutti gli abitanti del bosco che si cibano di legno morto e delle loro esigenze, in particolare altre specie di coleotteri. Molti di loro figurano sulla “Lista Rossa” delle specie minacciate. Senza i coleotteri specializzati nella demolizione del legno morto questo processo durerebbe il doppio del tempo. Di conseguenza i nutrienti resterebbero a lungo imprigionati nel legno morto e le altre piante non potrebbero utilizzarli.

