CESANO MADERNO – Alla guida con un documento falso. E’ quanto emerso durante i controlli dello scorso mese di luglio, quando un cittadino extracomunitario è stato fermato alla conduzione di un’autovettura con un permesso internazionale di guida falso. Si tratta del secondo episodio in pochi mesi.

L’attenzione degli agenti della Polizia Locale di Cesano Maderno, guidati dal comandante Gabriele Caimi, è stata attirata dalla particolare foggia del documento, in tutto e per tutto simile ad una patente in formato card, ma con alcuni piccolissimi dettagli che hanno insospettito gli operatori.

Sottoposto a sequestro, il documento è stato fatto periziare dall’ufficio falsi documentali della Polizia Locale di Milano, risultando falso. Il conducente è stato denunciato alla autorità giudiziaria per il reato di concorso nella produzione del documento falso e sanzionato

per guida senza patente per 5.100 euro.

