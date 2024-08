Città

SARONNO – Ladro ruba le mance in un bar del centro di Saronno.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di una viaggiatrice che utilizza lo scalo di Saronno. Una nota in cui condivide la sua amarezza per un tentato furto di cui è stato vittima, un borseggio di cui ha assistito ma soprattutto delle richiesta di maggior sicurezza nella stazione in cui non si sente più sicura.

E’ partito il conto alla rovescia per la sfida del sale del saronnese Daniele Restelli che dal 24 al 29 agosto tenterà di battere il record di velocità nella categoria MPS-AG.

Ci sono anche due tesserati della sezione Aia (Associazione arbitri di calcio) di Saronno al raduno “Can C” (ovvero arbitro e assistenti che poi saranno impegnati a dirigere le gare del campionato di serie C della prossima stagione); si tratta di Salvatore Nicosia e Alessandro Cassano. Il raduno si sta svolgendo a Cascia, località della provincia di Perugia in Umbria.

