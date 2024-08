ilSaronnese

ORIGGIO – Dal primo agosto al 31 agosto, il personale della Società F.imm Srl sarà operativo sul territorio di Origgio per effettuare la rilevazione dei consumi dei contatori idrici. A darne notizia è il comune di Origgio, con un avviso pubblicato sul sito internet del comune. Durante questo periodo, i tecnici incaricati visiteranno le abitazioni per raccogliere i dati necessari.

Gli addetti sono identificabili attraverso il tesserino: per evitare di cadere vittima delle classiche truffe porta a porta, si raccomanda di diffidare da chi non lo mostri. Per qualsiasi informazione aggiuntiva o per chiarimenti, è possibile contattare direttamente la società F.imm Srl, deputata di effettuare i rilevamenti per conto di Alfa, gestore del servizio idrico-integrato.

(foto archivio: il municipio di Origgio)

