news

PEPE è stato scambiato per l’ultima volta intorno a $ 0.00000984, appena al di sopra dei minimi di due settimane e già in calo di oltre il 15% rispetto ai precedenti massimi mensili.

Se il livello di supporto viene superato, i possessori di token $PEPE potrebbero affrettarsi a vendere in massa i propri token, rimandando il prezzo a livelli inferiori a $0,00008. Negli ultimi 60 giugno Pepe ha quindi subito un crollo di oltre il 30%, che lo porterebbe ai livelli minimi di maggio.

I trader sono in cerca di alternative valide che possano mitigare le perdite o addirittura dargli guadagni ulteriore.

Pepe Unchained

Le ICO stanno diventando uno strumento importante per diversificare il proprio portafoglio crypto. Grandi aspettative, certo talvolta anche grandi delusioni, ma i progetti si stanno così diversificando e stanno inserendo malgrado tutto, ognuno a suo modo, anche una utilità.

Un’ottima alternativa a Pepe può essere Pepe Unchained, un innovativo progetto di meme coin che si propone di sfruttare il nuovo protocollo Layer-2 a tema Pepe, attraverso il suo token di utilità $PEPU.

VAI ALLA PREVENDITA DI PEPE UNCHAINED

Pepe Unchained è un nuovo protocollo Ethereum layer-2 che mira a diventare la blockchain favorita dalle meme coin. La blockchain $PEPU punta ad essere più veloce, più fruibile e più economica rispetto ad Ethereum.

La prevendita ha superato i 6 milioni e 800 mila dollari finora, con il prezzo di $PEPU che ancora si mantiene a 0,088396. Gli esperti si aspettano che performi anche 10x entro la fine dell’anno.

La tokenomica del prodotto è semplice. Su una fornitura di 8 miliardi di token, il 30% è destinato alle ricompense di staking che al momento ritornano un APY del 283% e sono già 565 milioni i token messi in staking. Il 20% è destinato alla prevendita e la stessa quantità è destinata al marketing, con le campagne social su X (9400 follower) e Telegram (4400 iscritti)che raccolgono seguaci.

Il restante 30% è equamente suddiviso tra il pool di liquidità (10%), lo sviluppo della rete layer2 (10%) e i finanziamenti per il progetto (10%).

La Roadmap

Anche la tabella di marcia è ben definita. Nel Whitepaer sono previste tre fasi del progetto.

PEPE che ritorna grande: l’introduzione della layer 2 e PEPE che si libera dalle catene della layer 1 di Ethereum La Coin Eruption: $PEPU grazie alla layer 2 offre il doppio delle ricompense di staking Lo sviluppo dell’ecosistema Pepe Unchained: $PEPU è definitivamente esploso e si prepara a performance straordinarie

L’idea innovativa di $PEPU di lanciare una vera e propria chain alternativa può essere vincente. È così che la pensa lo youtuber e famoso crypto influencer Samu Bit, che sul suo canale con oltre 12300 iscritti tesse le lodi di questo nuovo progetto.

PEPE UNCHAINED RACCOGLIE 4.000.000$: il nuovo PEI PEI da 10X?

Come compare $PEPU

Per acquistare $PEPU bisogna dotarsi di un cripto Wallet, come Metamask o Best Wallet. Metamask di solito è quello più usato e offre sia una versione browser da PC, sia una mobile da smartphone o tablet , entrambe facilmente fruibili e molto intuitive anche per i meno esperti. Fatto questo bisogna collegarsi ad un exchange tipo Binance e dotarsi di token ETH o USDT. Per ogni ETH si riceveranno al momento 335901 $PEPU e per ogni USDT 113 $PEPU. In alternativa si può acquistare su BNB chain, ma bisogna ricordare che lo staking al momento è disponibile solo su Ethereum. La quantità di token acquistati dovrà sempre tenere conto delle gas fee. Adesso siete pronti per cliccare “compra ora” dal widget di prevendita sul sito ufficiale del token. In alternativa sarà possibile acquistare anche con carta bancaria.

VAI ALLA PREVENDITA DI PEPE UNCHAINED