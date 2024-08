Calcio

BREGNANO – La parola ai protagonisti: questa mattina al centro sportivo di Bregnano il raduno ufficiale del Fbc Saronno (Eccellenza) per la stagione 2024-2025 con il direttore generale Marco Proserpio che ha fatto il punto sugli obiettivi societari e le prospettive per la prossima annata.

Mentre il direttore sportivo Andrea Cavallini si è soffermato sulla nuova formazione biancoceleste.

E l’allenatore Marco Varaldi che ha lanciato il suo messaggio alla squadra.

Ad attendere i giocatori biancocelesti a Bregnano la bella sorpresa lasciata dagli ultras nel corso della nottata.

Le amichevoli

Per iniziare la squadra di mister Varaldi affronterà il Muggiò sabato 10 alle 17, si proseguirà con la sfida a Pero contro il Club Milano martedì 13 alle 17. In seguito gli amaretti sfideranno lo Sporting Barona giovedì 22 alle 19 e, infine, il Seregno in casa nel weekend del 24-25 agosto.

Le avversarie del Saronno in Eccellenza

Il Fbc Saronno è inserito nel girone A di Eccellenza, ed affronterà dunque Ardor Lazzate, Base 96 Seveso, Caronnese, Casteggio, Cinisello, Ispra Calcio, Legnano, Lentatese, Mariano Calcio, Meda 1913, Pavia 1911, Rhodense, Robbio Libertas, Sedriano, Sestese Calcio, Solbiatese Calcio 1911, Vergiatese.

