Calcio

BREGNANO – Questa mattina al centro sportivo di Bregnano, presenti anche diversi tifosi, il raduno ufficiale del Fbc Saronno (Eccellenza) in vista della stagione 2024-2025. Il direttore generale Marco Proserpio ed il direttore sportivo Andrea Cavallini hanno allestito un gruppo molto rinnovato e con molti elementi di esperienza. Non sono mancate riconferme importanti come quella di capitan Giovanni Bello o del bomber Simone Pontiggia, e si sono aggiunti inserimenti – oltre che di molti giovani promettenti – anche di elementi di esperienza come gli ex Magenta Federico Ortolani e Jordan Pedrocchi e l’ex Vergiatese, Giacomo Mammetti.

Questa la rosa completa.

Portieri: Roberto Barlocco (’99 – provenienza: Gavirate), Lucas Gargarella (’05 – Verbano), Amelio Sadiku (’07 – San Donato Tavernelle).

Difensori: Giovanni Bello (’91), Mattia Brenicci (’05 – Alcione), Matteo Cannizzaro (’05 – Como), Gabriele Ciceri (’05 – Alcione), Fabio Fasoli (’99 – Trevigliese), Federico Ortolani (’97 – Magenta), Simone Pandini (’04 – Castellanzese), Andrea Pecis (’04), Davide Rudi (’01).

Centrocampisti: Christian Alvitrez (’92 – Oltrepò), Diego Fabrizio Cabezas Diego (’05 – Renate), Pietro Favilla (’03 – Magenta), Luca Ferrari (’05), Andrea Luraghi (’06 – Varesina), Edoardo Passalacqua (’03), Alberto Pecis (’05), Jordan Pedrocchi (’91 – Magenta), Nicola Proserpio (’97), Samuel Sardo (’03), Riccardo Valerio Serra Groppelli (’07), Erik Siviero (’01 – Base 96).

Attaccanti: Stefano Locati (’02 – Solbiatese), Giacomo Mammetti (’88 – Vergiatese), Thomas Marangoni (’05), Pietro Martini (’00), Simone Pontiggia (’93), Riccardo Vaglio (’93 – Oltrepò).

Allenatore: Marco Varaldi (nuovo).

Lo staff: Lorenzo Bellantone (direttore tecnico), Gioele Cascella (preparatore atletico), Dennis Cavalletti (preparatore portieri), Fabio Ceriani (vice allenatore), Massimo Nobili (team manager), Rudi Stefanoni (vice allenatore).

06082024