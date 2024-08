news

Con la crescente necessità di privacy e protezione contro i malintenzionati, non c’è momento migliore di questo per utilizzare i wallet non-custodial. Nel corso degli anni, questi portafogli hanno dimostrato di essere più sicuri delle loro controparti, in quanto offrono agli utenti il ​​pieno controllo dei propri asset.

Tuttavia, sebbene siano disponibili centinaia di opzioni non-custodial, solo alcune di esse offrono servizi di portafoglio standard. Pertanto, se l’obiettivo è gestire e far crescere il tuo portafoglio di investimenti con un wallet non-custodial affidabile, una delle migliori opzioni da considerare è Best Wallet.

Rinomato per le sue funzionalità rivoluzionarie, Best Wallet attrae trader principianti ed esperti che cercano di proteggere in modo sicuro i propri asset digitali e di dedicarsi al day trading in un unico posto.

In questa recensione, analizzeremo tutte le funzionalità che hanno posizionato Best Wallet come uno strumento indispensabile per tutte le categorie di trader di criptovalute.

Caratteristiche principali – Panoramica rapida

Prima di addentrarci nella recensione completa di tutti i componenti di Best Wallet, evidenziamo rapidamente alcune delle principali funzionalità da tenere d’occhio durante la navigazione sulla piattaforma:

Best Wallet è un portafoglio multi-chain che supporta oltre 60 reti blockchain e migliaia di criptovalute.

Best Wallet è famoso come crypto wallet non detentivo, il che significa che garantisce la massima privacy.

Consente agli utenti di gestire tutti i propri asset in diversi portafogli all’interno della sua app, facilitando così una gestione efficace.

Il portafoglio mobile non detentivo supporta l’acquisto, la vendita e lo scambio di criptovalute.

Come parte delle sue offerte principali, Best Wallet offre ai trader un modo per aumentare i propri guadagni tramite la sua funzione di staking.

Il portafoglio ha un token nativo, noto come $BEST. I titolari di questo token godono di ricompense esclusive tra cui commissioni scontate e accesso anticipato ai progetti.

Best Wallet funziona anche come aggregatore di prevendita e supporta gli utenti nell’ottenere un accesso anticipato a token emergenti con potenziale esplosivo. Un ulteriore vantaggio di Best Wallet è la sua integrazione con numerose piattaforme di casinò online e scommesse sportive. Con questo, i giocatori possono scommettere sui loro giochi preferiti e sui mercati delle scommesse sportive tramite le risorse nei loro wallet.

Best Wallet offre una carta di credito nativa supportata da Google Pay e Apple Pay. Tramite la carta, gli utenti possono spendere le loro criptovalute in prodotti e guadagnare comunque l’8% di cashback.

Offre un airdrop di criptovalute gamificato regolare, alimentato dal suo token nativo, $BEST.

Al momento in cui scrivo, Best Wallet è accessibile solo tramite la sua app mobile, il che significa che non ha ancora una versione desktop.

Panoramica

Best Wallet è una soluzione di portafoglio mobile ideale per coloro che mirano a creare un portafoglio di asset digitali diversificato. Essendo un fornitore di servizi non-custodial, Best Wallet offre il vero scopo di decentralizzazione e sicurezza, assicurando che gli utenti possano accedere e gestire i propri fondi senza l’autorizzazione di terze parti.

Una caratteristica fondamentale di questo portafoglio innovativo è la sua postura multichain, che consente agli utenti di interagire con oltre 60 chain, tra cui Bitcoin, Solana, XRP, Ethereum, Near e Polygon. A completare la sua funzionalità multichain c’è la sua compatibilità con molte applicazioni Web3 e DeFi. Gli utenti possono esplorare una gamma di dApp tramite la sua funzione “App”.

Best Wallet provides users with exclusive access to some of the hottest #dapps in the world of #web3 Head over to the apps section and browse through a variety of #igaming, #news, #presales and #DeFi products for you to access Download: https://t.co/aVzregq6lN pic.twitter.com/UoZM92iZgQ — Best Wallet (@BestWalletHQ) July 4, 2024

Oltre al suo servizio di archiviazione sicura delle criptovalute, Best Wallet offre anche agli utenti un percorso per acquistare, vendere e scambiare Bitcoin e altcoin popolari come ETH, USDT, USDC, DOGE, LTC, BCH, SOL, XRP e BNB. Vanta il supporto di aggregatori fiat-to-crypto di terze parti come Onramper in modo che gli investitori possano facilmente acquistare l’asset desiderato con fiat.

Un altro componente di Best Wallet è la sua funzionalità multi-wallet, rivolta a coloro che hanno grandi portafogli di criptovalute. Gli utenti possono creare portafogli principali e secondari per gestire i propri asset in un modo che si adatti ai propri obiettivi di investimento.

Oltre all’archiviazione e al trading di criptovalute, Best Wallet sta anche attirando l’attenzione con la sua integrazione delle principali piattaforme GambleFi come CoinPoker e WSM Casino nel suo ecosistema. Queste partnership strategiche consentono ai giocatori di criptovalute di massimizzare le opportunità di vincita sulle piattaforme e di godere di vantaggi sbalorditivi.

Best Wallet ha un aggregatore di prevendita che filtra le ICO attive e supporta gli utenti per ottenere guadagni post-lancio. Oltre a questo, Best Wallet offre ricompense APY elevate tramite i suoi partner di staking.

Per fornire airdrop di criptovalute regolari e vantaggi esclusivi agli utenti attivi, Best Wallet ha lanciato il suo token nativo, $BEST. A differenza di altri progetti che distribuiscono criptovalute gratuite a persone a caso, Best Wallet ha adottato un approccio gamificato per il suo airdrop, il che significa che i partecipanti dovranno completare alcune semplici missioni per vincere token $BEST.

Our early adopters are smashing through their quests with our #airdrop launch! By getting a head start, these first users have more opportunities to earn $BEST! Don’t hesitate, don’t wait, $BEST be early! Join Now: https://t.co/81bA2R5kOE pic.twitter.com/njBwNiyJnB — Best Wallet (@BestWalletHQ) July 4, 2024

Nel complesso, considerando le sue innovazioni a tutto tondo, Best Wallet si è guadagnato il sostegno delle principali pubblicazioni sulle criptovalute come Cointelegraph, Bitcoinist, Bitcoin.com e Cryptonews.

Caratteristiche principali – Recensione completa

Analizziamo nel dettaglio alcuni dei componenti essenziali di Best Wallet.

Compatibilità multichain

Best Wallet si distingue dalle altre opzioni di portafoglio in circolazione per la sua compatibilità con più reti blockchain. Quindi, è attraente per gli utenti che vogliono ottenere visibilità su criptovalute da diverse chain.

In sostanza, Best Wallet consente agli utenti di godere di tutti i vantaggi offerti da queste reti. Sul portafoglio mobile per criptovalute, gli investitori potranno godere dell’opportunità di archiviare, ricevere e inviare criptovalute su reti come Bitcoin, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain, Tron, Polkadot, Avalanche, XRP e molte altre.

Tuttavia, gli investitori devono ricontrollare per essere sicuri del simbolo della rete accanto al nome del token che vogliono acquistare. Tether (USDT), ad esempio, è attivo su più chain, tra cui BSC ed Ethereum. Pertanto, gli investitori devono essere sicuri di acquistare quella giusta.

Trading e spesa in criptovalute

È possibile acquistare, vendere e scambiare criptovalute supportate su Best Wallet, grazie al suo DEX integrato. Best DEX è stato creato come app gemella del portafoglio non-custodial, sebbene sia comunque possibile accedervi tramite quest’ultimo. Aiuta gli utenti a trovare il miglior prezzo per i loro swap on-chain desiderati.

Best Wallet supporta anche provider terzi in modo che gli utenti possano convertire le loro valute fiat in criptovalute. Inoltre, gli utenti possono vendere i loro asset per oltre 100 valute fiat senza uscire dall’app.

Updated your Best Wallet app yet? We’ve released a highly requested feature, off-ramping! You can now sell your #crypto for 100+ different fiat currencies including USD, EUR, GBP, and many more! The $BEST wallet of 2024! Download: https://t.co/aVzregq6lN pic.twitter.com/XlW0PvKytF — Best Wallet (@BestWalletHQ) July 31, 2024

Per coloro che desiderano acquistare prodotti con i loro asset crittografici, Best Wallet consente di farlo tramite la sua “Best Card” nativa. Supportato da operatori globali come Google Pay e Apple Pay, l’utilizzo di questa potente innovazione attrae l’8% di cashback.

Funzionalità iGaming

Best Wallet ha anche attirato l’attenzione degli amanti dei giochi da casinò attraverso la sua partnership con piattaforme GambleFi autorizzate come WSM Casino e CoinPoker. I giocatori che utilizzano Best Wallet troveranno facile effettuare depositi sui loro conti casinò e godere di giocate gratuite, giri e commissioni ridotte mentre prelevano le loro vincite.

Opportunità di Staking

Gli utenti possono utilizzare al meglio i propri asset sfruttando la funzionalità di staking di Best Wallet. Il fornitore di wallet ha il supporto di partner terzi fidati, in modo che gli investitori possano fare staking di asset crittografici come Ethereum, Solana e BNB, tra molti altri.

Privacy completa

A differenza dei portafogli di custodia, che archiviano le chiavi private in un server centralizzato, Best Wallet è un’app di portafoglio auto-custodia, il che significa che gli utenti hanno la completa proprietà delle loro chiavi e dei loro fondi. Con questo, gli utenti non hanno bisogno dell’approvazione di un’entità centralizzata per spostare i loro fondi da un posto all’altro.

Take control of your #crypto with Best Wallet! As a fully non-custodial wallet, you have full ownership of your private keys and tokens No third parties, just enhanced privacy. Plus, secure sign-on & biometric security features Download – https://t.co/aVzregq6lN pic.twitter.com/aHC7A4iNVB — Best Wallet (@BestWalletHQ) July 18, 2024

Questo aspetto distintivo di Best Wallet è adatto agli investitori che desiderano ridurre i rischi associati a CEX e godere al contempo della massima privacy sui propri investimenti.

Airdrop di criptovalute

In linea con il suo impegno a costruire una community vivace, Best Wallet ha destinato una parte sostanziale del suo token nativo per incentivare gli utenti attivi. Innanzitutto, i partecipanti interessati devono registrare i loro account Twitter sulla pagina airdrop del wallet.

The 3 $BEST Steps: Visit https://t.co/qhYgx8QoqG

Connect your account

Start earning your share of $BEST Need help? pic.twitter.com/oKGE1RDKfX — Best Wallet (@BestWalletHQ) July 31, 2024

Per impegnarsi in missioni giornaliere come ritwittare post correlati a Best Wallet, gli utenti accumuleranno punti che alla fine saranno riscattati per token $BEST. Gli utenti possono anche aumentare le loro ricompense invitando amici e familiari a partecipare al programma airdrop.

Portfolio Management, Token Analytics e Market Insights

Best Wallet ha rivelato i suoi piani per lanciare altre funzionalità in futuro. Tra cui gestione del portafoglio, analisi dei token e approfondimenti di mercato. La funzionalità di gestione del portafoglio consentirà agli utenti di monitorare i margini di profitto e perdita in tempo reale su ogni investimento effettuato.

Token Analytics offrirà dati accurati che aiuteranno gli utenti a pianificare al meglio le proprie operazioni, mentre Market Insights presenterà suggerimenti di trading approfonditi che gli utenti possono sfruttare al meglio per migliorare la propria esperienza di investimento.

Pros & Cons

In questa parte della nostra recensione, analizzeremo i pro e i contro di Best Wallet

Pro

Scelto da milioni di investitori in tutto il mondo

Supporta oltre 60 chain

Esperienza mobile completamente ottimizzata

Funzionalità multi-wallet

DEX integrato

Offerta di staking standard

Compatibilità con numerose app Web3

Il miglior storage di criptovalute della categoria

Commissioni competitive

Airdrop di criptovalute regolari

8% di cashback su ogni acquisto con Best Card

Offre giochi gratuiti, bonus di deposito e altro tramite i suoi partner iGaming

Roadmap chiara, che descrive in dettaglio le funzionalità imminenti

Privacy completa

Contro

Alcune delle sue funzionalità, tra cui la gestione del portafoglio e le analisi di mercato, devono ancora essere lanciate

Non ancora disponibile su Desktop

Token $BEST: tutto ciò che devi sapere

Al centro dell’ecosistema Best Wallet c’è il suo token nativo, $BEST. È progettato per offrire molteplici utilità, tra cui governance, commissioni di transazione e airdrop. Gli utenti che detengono o ricevono token $BEST tramite il suo programma airdrop avranno la possibilità di usufruire di commissioni di trading scontate.

Happy Monday! ✊ Here's how you can have the $BEST start to your week: Download Best Wallet

Buy and swap #crypto directly within

Access the hottest phase 0 #presales

Get excited for the $BEST #airdrop launch! Download: https://t.co/aVzregq6lN pic.twitter.com/GkTH7c7IJH — Best Wallet (@BestWalletHQ) May 13, 2024

Inoltre, $BEST funge da biglietto per gli investitori per accedere all’aggregatore di prevendita del portafoglio mobile. I titolari godranno anche di diritti di governance, il che significa che potranno votare e determinare la direzione futura del progetto.

La combinazione di queste idee di utilità posiziona $BEST come una delle criptovalute a bassa capitalizzazione da tenere d’occhio. Data la reputazione della sua piattaforma nativa, Best Wallet, si prevede che il token garantirà più quotazioni sui principali exchange.

Perché dovrei scegliere Best Wallet?

Hai cercato il portafoglio software giusto per massimizzare le tue criptovalute? Continua a leggere per scoprire se Best Wallet soddisfa le tue esigenze:

Archiviazione di base

La funzione principale di ogni portafoglio è offrire agli utenti un modo per archiviare i propri asset digitali. Best Wallet è dotato di innovazioni decentralizzate di alto livello per aiutare gli utenti a conservare i propri fondi senza pagare un centesimo.

Gestione facile ed efficace del portafoglio

Una delle caratteristiche eccezionali di Best Wallet è la sua funzionalità multi-wallet che facilita la gestione facile ed efficace dei portafogli degli utenti.

Con questa funzionalità, i trader possono aprire diversi portafogli e categorizzare i propri asset all’interno dell’app.

Sistema di pagamento

Best Wallet ha messo in atto misure che consentiranno il deposito diretto da altri portafogli e exchange centralizzati. Pertanto, gli utenti possono inviare e ricevere criptovalute da uno qualsiasi degli oltre 60 ecosistemi con facilità.

Tuttavia, durante le transazioni in criptovaluta su una qualsiasi delle catene supportate, gli utenti devono pagare le commissioni utilizzando il token nativo di quella particolare rete.

#Web3 Community FAQ: What is a Gas Fee? Gas fees are transaction costs on #blockchain networks With #BestWallet, ensure that you have enough native crypto, like ETH for @Ethereum, to avoid transaction failures, including swaps, sends, etc pic.twitter.com/Qf2vzJH7k1 — Best Wallet (@BestWalletHQ) December 19, 2023

Ingresso anticipato ai progetti di criptovaluta emergenti

Gli investitori esperti si affidano a Best Wallet per ottenere un ingresso anticipato nei nuovi progetti. Il suo aggregatore di prevendita prevede una lista di criptovalute emergenti in modo che gli investitori possano entrare sin dall’inizio e ottenere enormi profitti.

Interfaccia intuitiva

Un altro motivo per cui gli investitori si rivolgono a Best Wallet è la sua interfaccia intuitiva. Il portafoglio è famoso per il suo design elegante, piacevole alla vista e semplice da usare. Grazie a ciò, gli utenti possono passare da una catena all’altra e da un portafoglio all’altro con solo alcune schede.

Best Wallet è sicuro e affidabile?

Best Wallet è considerato sicuro per gli investitori grazie alle sue offerte avanzate e all’approccio innovativo all’archiviazione delle criptovalute. Il portafoglio decentralizzato dà priorità alla sicurezza degli utenti e ha incorporato alcune misure di sicurezza per garantire che i loro asset siano intatti.

Security is priority within #crypto ️ In 2023, over $1.1bn was estimated to be lost in #DeFi hacks and scams Be smart, $BEST wallet users have full ownership of private keys and tokens plus the addition of biometric security features Download: https://t.co/aVzregq6lN pic.twitter.com/qI94edzWLc — Best Wallet (@BestWalletHQ) June 20, 2024

Una di queste misure è l’autenticazione a due fattori che impedisce l’accesso non autorizzato ai fondi e ai dati degli utenti. Allo stesso modo, Best Wallet ha anche una funzionalità standard del settore che consente agli utenti di proteggere i propri fondi utilizzando i propri dati biometrici.

Ancora più importante, Best Wallet ha adottato FireBlocks, uno strumento di sicurezza. FireBlocks fornisce un sistema di sicurezza avanzato per proteggere Best Wallet dagli attacchi informatici.

Esperienza utente

Best Wallet non lascia nulla di intentato per migliorare l’esperienza complessiva dei suoi utenti. Innanzitutto, il miglior portafoglio non-custodial è abbastanza accessibile a tutti gli appassionati di criptovalute in tutto il mondo, consentendo loro di proteggere i propri asset senza costi iniziali o costi di abbonamento.

Sebbene la versione desktop del portafoglio non sia ancora disponibile, gli utenti possono stare certi che la sua applicazione mobile è ben equipaggiata con funzionalità leader del settore per offrire una gestione in movimento dei loro portafogli di criptovalute.

Progettato pensando alla comodità degli utenti, Best Wallet ha un layout pulito e ben organizzato che è facile da usare per tutti, compresi i principianti. La schermata iniziale è pensata per garantire un rapido accesso a tutte le funzionalità integrate nel portafoglio.

Attraverso semplici schermate, gli utenti possono sfruttare al massimo tutte le principali funzionalità del portafoglio, tra cui opzioni di trading, staking, pagamenti e archiviazione.

Inoltre, in termini di sicurezza e privacy, Best Wallet è sicuramente la giusta soluzionedi cui fidarsi. Utilizza gli ultimi strumenti all’avanguardia in modo che gli utenti possano sentirsi al sicuro mentre aumentano i propri investimenti in criptovalute.

Un altro aspetto fondamentale di Best Wallet che ha contribuito alla sua positiva esperienza utente è il suo essere multilingue. Come parte dei suoi sforzi per fornire un servizio di portafoglio di qualità alla sua community, Best Wallet supporta ventidue lingue diverse, tra cui inglese, spagnolo, russo, cinese, polacco, portoghese e coreano. Il supporto per queste lingue internazionali elimina ogni forma di barriera che potrebbe impedire agli utenti di accedere ai suoi servizi.

Tra tutte le classi di portafoglio, Best Wallet si distingue offrendo supporto multichain, risorse iGaming, depositi e prelievi rapidi, omaggi regolari, staking e giri gratuiti settimanali, con altre interessanti funzionalità in arrivo.