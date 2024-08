SARONNO – Non è stato reso noto ne il problema che si è registrato alla rete idrica ne cosa sarà fatto per risolverlo ma il Comune ha informato, con una stringata nota, che oggi martedì 6 agosto via Carlo Porta l’arteria che costeggia il parco pubblico collegando via Pagani e via Caduti Saronnesi sarà chiusa al traffico. Unici autorizzati a passare residenti e mezzi di soccorso con un provvisorio doppio senso di circolazione.

La variazione della viabilità è resa necessaria da un cantiere di Alfa è stata comunicata ieri dal Comune su Facebook. Ecco la nota integrale.

Sarà area di cantiere, e quindi chiusa al traffico dalle 7.30 alle 18.30, nella giornata di martedì 6 agosto la via Carlo Porta, interessata a lavori urgenti sulla rete fognaria che eseguirà Alfa.