Calcio

BREGNANO – Bella sorpresa per i giocatori del Fbc Saronno questa mattina quando sono arrivati al centro sportivo di via Resegone a Bregnano per il primo giorno della preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza: nel corso della notte sulla tribuna dello stadio era stato esposto uno striscione di incitamento ai giocatori ed allo staff biancoceleste in vista della prossima stagione.

Agli ultras, che l’hanno realizzato, il ringraziamento da parte del direttore generale Marco Proserpio: “Grazie Ultras Saronno, Fronte ribelle! Primo giorno preparazione”.

La preparazione prosegue quotidianamente nei prossimi giorni in vista del debutto in Coppa Italia a fine agosto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: lo striscione esposto al centro sportivo di Bregnano per il primo giorno di preparazione del Fbc Saronno)

06082024