Città

SARONNO – In arrivo un settembre ricco di eventi, che verrà aperto dal festival di corti di animazione Animatica, organizzato dall’associazione Il Tassello Aps con il contributo dell’amministrazione comunale. Il festival vuole essere un luogo di incontro, formazione, divulgazione e confronto sul tema dei cortometraggi di animazione, nonché un canale di diffusione delle opere originali non incluse nei classici canali di distribuzione.

Sino al 31 luglio è stato possibile inviare filmati o video, editi ed inediti, appartenenti alla categoria dei cortometraggi di animazione (con una durata non superiore ai 20 minuti, inclusi i titoli di coda). La proiezione avverrà in lingua originale, se necessario con sottotitoli in inglese. Una giuria inaugurata dall’organizzazione selezionerà tra i 10 e i 15 cortometraggi che saranno ammessi a partecipare alle serate del concorso, il 6 e 7 settembre nel cortile di Casa Morandi.

La sera di venerdì 6 settembre, a partire dalle 20, verranno proiettati i corti e al termine una giuria popolare, costituita dal pubblico presente, sarà chiamata a votare il cortometraggio vincitore. I tre migliori corti verranno proiettati la sera di sabato 7 settembre e il migliore verrà premiato dall’organizzazione, cui spetterà un premio di 700 euro. La partecipazione alle serate del 6 e 7 settembre sono libere e gratuite.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti