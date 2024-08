Città

SARONNO – Via Venezia, via Giovanni XXIII/via Monte Podgora e via Rezia sono le tre aree della città di Saronno che saranno interessati dall’ambizioso progetto “Piantalalì” che si propone “come obiettivo la realizzazione di aree verdi per la rigenerazione urbana lungo le linee ferroviarie di Ferrovienord attraverso la piantumazione di 800.000 alberi nell’intera rete”.

Negli ultimi giorni la Giunta ha deliberato l’adesione al progetto e il vicolo di alcune aree verdi di proprietà comunale per lo sviluppo della progettualità nell’ambito dell’iniziativa che si è già concretizzata in diversi interventi tra cui uno a Gerenzano.

Nel dettaglio “tra le aree individuate quali idonee da Fnm holding per la realizzazione del Progetto “Piantalalì” ci sono anche alcune aree verdi, di cintura, di proprietà del Comune di Saronno interessanti per la loro conformazione e posizione, all’interno di un sistema territoriale più ampio di habitat naturali e siti di rilievo per lo sviluppo di biodiversità, di superficie minime tali che possono essere idonee alla creazioni di nuove aree boscate con funzione di connessione ecologica e rafforzamento del soprasuolo forestale a livello territoriale regionale”.

Nel dettaglio il progetto riguarda (come indicato nella delibera):

Via Venezia area di circa 5.600 metri quadrati al confine con Rovello Porro, attualmente adibita a prato da sfalcio, il cui perimetro nord confina con una strada sterrata che porta verso una rete sentieristica inserita nel Plis del Parco del Lura. Tale area, accogliendo la volontà di realizzare un ambito in parte boscato e in parte libero a radura con copertura di alberi e arbusti, può diventare un invito ad accedere verso i camminamenti del Plis del Lura anche attraverso la messa a dimora di un filare di alberi di pronto effetto lungo il limitare del suddetto sentiero;

via Giovanni XXIII/Via Monte Podgora: area di circa 3.700 metri quadrati attualmente adibita a prato da sfalcio, che risulta inserita in un contesto agricolo dove sono presenti altre superfici erbose intervallate a campi coltivati. La realizzazione di un ambito boscato, in questo lotto, può contribuire a diversificare gli habitat e favorire le biodiversità in un contesto agricolo che rischia altrimenti di diventare estensivo;

viale Rezia area di circa 4.600 metri quadrati collocata attualmente ai margini di un contesto agricolo caratterizzata da prati da sfalcio e campi coltivati, attualmente già in parte piantumata Liquidambar adulti in buono stato di conservazione. La piantumazione del progetto proposto nell’ambito di Piantalalì qui prevede la messa a dimora di alberature e arbusti per creare un ambito boscato fitto che invogli all’utilizzo e alla percorrenza delle aree limitrofe attrezzate del parco e del campo da calcio, limitando, al contrario, il transito pedonale verso il confine dell’area adiacente al tracciato ferroviario.

In sostanza l’approvazione della deliberazione “svincola le aree pubbliche oggetto di intervento da qualsivoglia altro vincolo di attuazione determinato in precedenza e non ancora attuato, con particolare riferimento alle aree di via Venezia per le quali era stata ipotizzata la partecipazione ad un bando di finanziamento regionale per la forestazione la cui procedura, ad oggi, non è andata a buon fine”.

Tutti gli interventi saranno a carico di Fnm Holding il Comune si limiterà a mettere a disposizione le proprietà e la gestione della manutenzione a partire dal quarto anno.

(foto archivio del progetto a Paderno Dugnano)

