SARONNO – Si sta godendo la sua prima vacanza con la sua nuova famiglia Tecla la cagnolina salvata da Enpa dall’eutanasia richiesta dal padrone non pagare le cure veterinarie.

Facciamo un passo indietro tornando all’ottobre scorso quando era arrivato l’appello di Enpa per aiutare una cagnolina Tecla vittima di una triste storia: “Tecla è arrivata da noi quando aveva solo 4 mesi, dopo che un veterinario che ci conosce ci chiede di recarsi da lui urgentemente. Il suo padrone l’ha acquistata in un allevamento del sud Italia, procede alla vaccinazione, ma non alla sverminazione, così che i parassiti in poche settimane prendono il sopravvento e le compromettono i polmoni. Arriva in clinica dopo un viaggio estenuante di centinaia di chilometri e di caldo infernale con una gravissima polmonite e viene ricoverata”.

E qui arriva il dramma: “Il suo proprietario, di fronte a una prognosi di ricovero di diversi giorni, invece di optare per le cure che in seguito l’hanno salvata, chiede l’eutanasia. Per 50 euro scarsi di medicinale voleva mettersi la coscienza a posto con una puntura letale”.

E’ però intervenuta Enpa che prima, anche grazie con la raccolta fondi fatta a Saronno, ha curato Tecla e poi le ha trovato una famiglia. Il lieto fine lo racconta la foto di copertina con Tecla cresciuta e felice che si gode la sua prima vacanza. Da Enpa un sentito ringraziamenti a quanti hanno reso possibile questo bell’epilogo.

