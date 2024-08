Calcio

VENEGONO SUPERIORE- La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato i gironi della prossima Serie D tramite una diretta Instagram. In questa stagione, la Lombardia sarà rappresentata in tre gironi distinti. Le squadre bergamasche giocheranno nel girone C insieme a quelle venete, mentre il Piacenza sarà l’unica squadra lombarda nel girone D.

. La Varesina competerà nel girone B con altre squadre lombarde.

Girone A:

Asti, Borgaro, Bra, Chieri, Chisola, Derthona, Fossano, Gozzano, Novaromentin, Saluzzo, Albenga, Cairese, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Oltrepò, Sanremese, Vado, Città di Varese, Vogherese.

Girone B:

Chievo Verona, Vigasio, Arconatese, Breno, Casatese Merate, Castellanzese, Ciliverghe, Club Milano, Crema, Desenzano, Fanfulla, Folgore Caratese, Magenta, Nuova Sondrio, Ospitaletto, Palazzolo, Pro Sesto, Sant’Angelo, Sangiuliano City, Varesina.

Girone C:

Brusaporto, Caravaggio, Real Calepina, Villa Valle, Virtus CiseranoBergamo, Lavis, Adriese, Bassano Virtus, Calvi Noale, Campodarsego, Dolomiti Bellunesi, Este, Luparense, Mestre, Montecchio Maggiore, Portogruaro, Treviso, Brian Lignano, Chions, Cjarlins Muzane.