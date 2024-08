Altre news

SOLARO – Tra i campi estivi continua a primeggiare Solaro con le sue numerose proposte. In questo caso il comune si prepara ad offrire alle famiglie un servizio supplementare a quelli già presentati: i camp di “fine estate“. Per bambini e ragazzi arrivano infatti il Campus di Spazio Giovani e l’Extracamp di Extrachiosco, due differenti servizi di assistenza con attività ricreative programmate tra fine agosto ed inizio settembre, periodo precedente alla riapertura delle scuole.

Per primo partirà il Campus di Spazio Giovani, che sarà ospitato dal Parco Polveriera dal 26 agosto al 6 settembre e che terrà impegnati i ragazzi durante tutta la giornata (dalle 8.30 alle 16.30). L’Extracamp di Extrachiosco è invece programmato per il 9 e 10 settembre (tutto il giorno), mentre l’11, 12 e 13 settembre il camp ospiterà i bambini della scuola primaria solamente per il pomeriggio (in orario extrascolastico), intrattenendoli con tanti giochi e laboratori.

Sono ancora aperte le iscrizioni per l’Extracamp, appoggiato dal comune di Solaro: per maggiori informazioni contattare l’indirizzo email [email protected] oppure il numero 3486281216.

(foto d’archivio)

