UBOLDO – Sono stati completati i lavori all’asilo infantile della scuola Alessandro Manzoni di Uboldo. L’intervento ha interessato, in particolare, la pavimentazione dell’area giochi della scuola materna Manzoni di via 20 settembre: un’area di 204 metri quadri, messa in sicurezza con una nuova pavimentazione drenante, realizzata con materiale antitrauma e antiscivolo.

Si è lavorato per sostituire la gomma in gomma usurata e deteriorata, ormai vecchia e non ottimale per far giocare i bimbi in sicurezza, con mattonelle di spessore di quattro centimetri. La stessa pavimentazione è stata utilizzata anche nelle zone in cui sono stati posizionati i giochi per i bambini, che possono usare sia insieme che in gruppo, ma di uno spessore di cinque centimetri, così da garantire un gioco in sicurezza.

