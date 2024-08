Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo i numerosi acquisti ufficializzati durante questa sessione estiva di calcio mercato, la Caronnese annuncia anche l’approdo in rossoblu di Paolo Cassiere che ricoprirà il ruolo di preparatore dei portieri.

Il classe 1997 Paolo Cassiere, nonostante la giovane età, arriva a Caronno Pertusella con una grossa carriera alle spalle viste le esperienze di altissimo livello al Como e al Milan che hanno permesso al neo preparatore dei portieri rossoblu di formarsi in pochissimo tempo.

Le sue parole subito dopo l’approdo a Caronno: “Arrivo alla Caronnese perché ho voglia di riscatto e di sperimentare per la prima volta il calcio dei grandi. Avevo già contatti con altre realtà e società, ma quando ho avuto modo di parlare prima con il direttore generale sportivo Emiliano Nitti, poi con mister Michele Ferri, sono entrato sin da subito in empatia e ho capito che la Caronnese è una grande chance per la mia carriera. Qui c’è tutto per fare bene e per me è un onore entrare a far parte di una società storica”. Continua Paolo Cassiere riguardo la sua carriera: “La prima grande chance, dopo essere stato in diverse società del nostro territorio, me l’ha data il Como, dove ho lavorato sia con la squadra femminile e poi anche con le giovanili maschili. Da lì, il grande salto: a neanche 25 anni mi chiamano al Milan, dove ho potuto sperimentare sia il settore di formazione di base e poi anche alcune formazioni giovanili, Giovanissimi su tutti. Un’esperienza fondamentale per il mio bagaglio esperenziale, sia dal punto di vista professionale che umano ho avuto modo di conoscere persone straordinarie che mi hanno aiutato tantissimo”.

(foto da Sc Caronnese)