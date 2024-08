CARONNO PERTUSELLA – Bari, Fiorentina, Virtus Entella: il percorso che ha portato Jacopo Lofoco è stato lungo e pieno di grandi esperienze, ultime delle quali a Saronno e alla Folgore Caratese, società dalla quale arriva a Caronno Pertusella, alla Caronnese (Eccellenza).

Jacopo Lofoco è un difensore, classe 2003, nato a Bari, dove ha giocato anche nelle giovanili. “Sono un difensore calcisticamente cattivo, uno che si fa sentire. Abile in marcatura, ma se ho la possibilità non mi dispiace sganciarmi e salire, come fanno i moderni “braccetti di difesa”, ci racconta Jacopo, che porta un esempio di giocatore a cui si ispira: “Chiellini, quando giocava, per me era il prototipo del difensore perfetto. Io preferisco giocare a destra, sia nella difesa a 4 che in quella a 3, dove ho più chance di inserirmi in fase offensiva”.

“Il direttore Nitti mi cercava già da qualche tempo – ammette Lofoco – e quando mi ha chiamato, non ho esitato ad accettare. Parlare con le persone che fanno parte della Caronnese mi ha dato la motivazione ad accettare questa sfida. Mi metto a disposizione di mister Ferri per dare tutto me stesso in questa avventura”.

07082024