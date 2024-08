news

Che siano nonni, genitori o zii, accudire i propri cari anziani può rivelarsi un compito molto difficile. Imparare e prendersi cura di chi lo ha fatto con noi in passato è una sfida che talvolta porta con sé il peso della stanchezza, ma può anche diventare un fardello più lieve da portare se condiviso e gestito nella maniera più serena possibile.

Qui di seguito vediamo 5 consigli utili dai quali prendere spunto per prendersi cura dei propri cari anziani, migliorando la loro qualità di vita.

1. Considerare un aiuto esterno senza sentirsi in colpa

La prima cosa da fare è non caricarsi di troppi compiti e responsabilità. Accettare un aiuto che sia esterno alla famiglia è qualcosa di giusto, che non dovrebbe far sentire come se si stesse rinunciando alle proprie responsabilità. È bene, invece, capire che si sta solo cercando di fare il possibile per il bene dei propri cari e di sé stessi.

Dal punto di vista assistenziale, poi, è importantissimo informarsi: è possibile, infatti, richiedere cure domiciliari convenzionate con il SSN, grazie alle quali ricevere a casa servizi di assistenza e cure gratuite che vedono attivarsi figure professionali come medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi e OSS. In questo modo gestire la salute di chi si ama diventa sicuramente meno complesso.

2. Creare una routine

Stabilire degli orari per i pasti, per andare a letto o per dedicarsi alle attività quotidiane può essere un buon modo per dare sicurezza e migliorare l’umore di una persona anziana, oltre a rendere più semplice la gestione della sua giornata per entrambe le parti. Per esempio, potrebbe essere un’idea abituare il proprio caro a una sana colazione, seguita da una passeggiata al parco o da un’uscita in terrazzo per prendere il sole, o ancora dall’andare a fare la spesa insieme al supermercato o nella bottega di quartiere.

3. Curare l’alimentazione

Per quanto talvolta possa essere difficile, è necessario assicurarsi che la dieta di una persona anziana sia quanto più possibile sana, equilibrata e variegata. Nel caso in cui il proprio caro necessiti di una dieta particolare, è sempre meglio consultare un esperto e seguire le sue indicazioni.

4. Non far mancare mai loro degli stimoli

Questo è un altro aspetto spesso sottovalutato, ma essenziale. Una persona anziana ha bisogno di mantenere attiva la mente tanto quanto il corpo. Durante la routine giornaliera, infatti, non dovrebbero mai mancare piccole passeggiate, letture, giochi che stimolano la memoria e l’attenzione, e attività creative sebbene molto semplici, così da stimolare la mente e prevenire il declino cognitivo.

5. Curare la socialità

Una persona anziana è spesso sola. Questa è una delle condizioni peggiori che si dovrebbe sempre evitare, perché a lungo andare potrebbe portare a disturbi quali la depressione. É importante avere contatti frequenti con i propri cari, non farli sentire mai soli e far loro visita spesso. Ma non solo: potrebbe essere di grande aiuto per la loro socialità anche semplicemente invitarli a sedersi sull’uscio di casa per chiacchierare con un vicino.