SARONNO – Questa mattina si terrà l’incontro solidale tra Enpa Saronno e il canile-rifugio di Uboldo “Una luce fuori dal lager”. Uniti dall’impegno verso gli animali, Enpa Saronno ha rilanciato l’appello del canile di Uboldo, che chiedeva ai cittadini un aiuto per sostenere gli oltre 70 ospiti della struttura in via Caduti della Liberazione, in particolare con cibo umido, biscotti, ma anche materiale utile alle pulizie quotidiane degli spazi in cui vivono gli animali.

Enpa Saronno, che sta portando avanti la propria raccolta fondi, ha così raccolto aiuti anche per il canile-rifugio uboldese, impegnandosi nella raccolta del materiale e aiutando in prima persona al supporto degli amici a quattro zampe che lì vivono, in attesa di una casa. Questa mattina l’incontro: i volontari del canile andranno in visita alla sede Enpa Saronno per ritirare il materiale.

