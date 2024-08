Lazzate

LAZZATE – “Il nostro concittadino Alessandro Vago ha completato un’altra impresa: ha percorso i 22 chilometri a nuoto che dividono Porto Santo Stefano da Porto Ercole, attorno all’Argentario”. Ad annunciarlo, il sindaco di Lazzate, Andrea Monti.

Prosegue il pèrimo cittadino: “Si tratta della manifestazione a scopo benefico “Da Porto a Porto”. Bravo Ale, siamo orgogliosi di te!”

L’evento “Da Porto a Porto” si svolge nel promontorio del Monte Argentario, in Toscana, ed è una nuotata in mare non competitiva che copre una distanza di 22 chilometri, partendo da Porto Ercole e arrivando a Porto Santo Stefano. Organizzata dall’Associazione tumori Toscana (Att), la manifestazione è giunta alla sua settima edizione e si terrà il 5 agosto 2024.

