Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Offerta di lavoro da parte della Caronnese calcio che per lo stadio di corso della Vittoria, che dalla prossima staigone sarà anche una delle basi operative del settore giovanile del Como calcio – e dunque l’andirivieni sarà costante tutti i giorni – è alla ricerca di uno, o più baristi.

Questo l’annuncio del club rossoblu di Caronno Pertusella.

Buongiorno a tutti, come Caronnese calcio stiamo cercando uno o più baristi con esperienza da coinvolgere nella nuova stagione sportiva in tempi brevissimi. Se volete far parte del nostro team scrivetemi in privato all’indirizzo di posta elettronica [email protected] indicando nell’oggetto “ricerca bar”. Vi aspettiamo!

(foto archivio: una immagine dello stadio di Caronno Pertusella in corso della Vittoria)

07082024