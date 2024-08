news

Il crollo recente del mercato ha scosso molti investitori e ha dato nuova linfa a detrattori come Peter Schiff. Per fortuna, non tutto è perduto. Ci sono, infatti, delle ottime opportunità di investimento che possono fare tirare il fiato agli investitori preoccupati. Prima, però, vediamo cosa dice il buon Schiff.

Effetto “cimitero”: le criptovalute stanno davvero morendo?

Il buon vecchio Peter Schiff non si trattiene e continua a prevedere la fine delle criptovalute. Secondo lui, Bitcoin potrebbe scatenare l’effetto “cimitero”. Con il suo solito sarcasmo, unito all’indiscutibile carisma, Schiff sostiene che BTC non sarà mai una riserva di valore come l’oro a causa dell’alta volatilità. In realtà, il mercato è molto più complesso di quanto sembri. Gli ETF Spot su Bitcoin dimostrano invece che l’interesse istituzionale verso le crypto rimane alto. Certo, la geopolitica gioca un ruolo fondamentale: le notizie del possibile allargamento del conflitto Israele-Hamas potrebbero far tremare ulteriormente tutti i mercati.

Cosa fare in questi casi? Diversificare il proprio portafoglio è la mossa più intelligente. In che modo? Molti investitori puntano sulle prevendite ICO migliori, come quelle delle meme coin, economiche e potenzialmente molto redditizie. Eccone cinque che meritano tutta l’attenzione degli investitori.

Pepe Unchained (PEPU)

Tutto questo caos sembra non toccare minimamente Pepe Unchained ($PEPU). Il progetto, infatti, veleggia senza ostacoli nella sua fase di prevendita. Sarà sicuramente il fatto di voler lanciare la Pepe Chain a creare questo grande entusiasmo. D’altronde, chi non vorrebbe più avere a che fare con i problemi di scalabilità di Ethereum? Pepe Chain, infatti, promette una velocità 100 volte superiore a quella di Ethereum grazie alla sua tecnologia Layer-2. Ciò si traduce in transazioni più rapide e meno costose.

Il concept di base è brillante: oltrepassare i limiti di Ethereum e offrire agli investitori un ambiente più efficiente. C’è da dire anche che la meme coin riesce perfettamente a mescolare innovazione e divertimento. La prevendita è da record: raccolti finora oltre 7,4 milioni di dollari, con il prezzo del token PEPU che è attualmente a 0,0089105 dollari. Aggiornamenti e news in tempo reale sono disponibili sui canali social di X e Telegram.

PlayDoge (PLAY)

PlayDoge (PLAY) è un altro interessante progetto, capace di combinare l’innovazione del GameFi e del Play to Earn con la nostalgia anni ’90 che ci riporta al mitico Tamagotchi. Proprio così, quei piccoli animaletti virtuali che ci facevano impazzire ora sono tornati sotto forma di criptovaluta. Prendersi cura del proprio animaletto digitale significa investire. Infatti, curandolo, nutrendolo e coccolandolo, si possono guadagnare token $PLAY.

Il progetto ha già raccolto una vasta community sui social media, con oltre 12.900 iscritti su Telegram e quasi 7.000 follower su X. Detto tra noi, questa idea di guadagnare facendo il “mamma chioccia” tech è irresistibile! La grandiosità di tale idea è certificata dalla prevendita record: raccolti finora 6 milioni di dollari. Il valore del token PLAY resta basso a $0,00526.

The Meme Games

The Meme Games ($MGEMS) è una meme coin che strizza l’occhio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Non solo è divertente, ma anche assai promettente dal punto di vista degli investimenti. Questo progetto mette insieme cinque famosissime meme: Dogecoin, Pepe, Brett, Wif e Turbo, mescolando abilmente sport e meme.

A dispetto di quanto possa sembrare, The Meme Games offre una ricompensa di staking del 729% annuo, il che sicuramente stimola gli investitori a buttarsi in questo progetto a capofitto. Infatti, la prevendita ha raccolto finora 340.000 dollari in pochissimo tempo, grazie anche al valore di un token $MGEMS, che è di 0,00915 dollari. Continua a crescere anche la community di The Meme Games su X e Telegram.

Base Dawgz

Altra meme coin di successo è Base Dawgz (DAWGZ). La prevendita, infatti, parla di oltre 2,8 milioni di dollari raccolti in poche settimane, con il prezzo del token DAWGZ che è di 0,007414 dollari.

Questa criptovaluta opera tramite la tecnologia multi-chain, la quale supporta Base, ETH, BNB, SOL, Polygon e AVAX. Le tecnologie Bridge e Wormhole garantiscono inoltre un’ottima connessione tra diverse blockchain.

L’adozione di queste tecnologie avanzate fa di Base Dawgz una delle criptovalute su cui puntare nei mesi a venire. È un passaggio evolutivo interessante, che promette di amalgamare l’innovazione tecnologica con una comunità già attiva e affiatata su X e Telegram.

Shiba Shootout

Infine, non possiamo non parlare di Shiba Shootout ($SHIBASHOOT). In pieno stile selvaggio West, questo progetto propone un gioco mobile P2E ambientato a Shiba Gulch. La versione completa del gioco arriverà entro la fine dell’anno e permetterà di guadagnare token SHIBASHOOT. Intanto, la prevendita va a gonfie vele: oltre 880.000 dollari raccolti, con il prezzo del token a $0,0198.

Una delle caratteristiche più interessanti del progetto è il sistema di “Cactus Staking” che promette un ritorno del 1.161% annuo. Inoltre, i giocatori avranno voce in capitolo sulle future decisioni del progetto grazie al diritto di voto. Sui canali social di X e Telegram di Shiba Shootout vengono pubblicati news e aggiornamenti sul progetto.

Considerazioni finali

Le criptovalute stanno vivendo un momento di alta volatilità, ma questo non significa che tutto sia perduto. Progetti come quelli di cui abbiamo parlato sopra offrono potenziali opportunità di guadagno in un mercato in continuo rinnovamento. Anche se il futuro del mercato crypto può essere imprevedibile, questo non vuol dire rimanere inermi. Quindi, niente timore: bisogna sempre esplorare, investire e seguire con attenzione i nuovi sviluppi nel mondo delle criptovalute. Chissà, potrebbero essere proprio le 5 meme coin di cui sopra a essere le vincenti.