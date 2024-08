Cronaca

SARONNO – Un fortissimo tuono, un potente fulmine e molte case in zona piscina, fra via Miola e dintorni di Saronno, questo pomeriggio hanno lamentato dei black out elettrici; cali di tensione – di quelli che fanno magari spegnere il computer e gli elettrodomestici ma che durano pochi secondi – si sono verificati anche in altre aree cittadine.

Il tutto durante il forte temporale abbattutosi su Saronno fra le 16.30 e le 17.30 circa, anche se poi si è andati avanti con tuoni e fulmini anche nella mezz’ora successi.

L’ente per l’energia elettrica segnala a Saronno un guasto elettrico verificatosi alle 17.32, e che ha avuto un impatto su 156 utenti. E’ subito intervenuta una squadra di tecnici e le sistemazioni del caso sono in corso di svolgimento, la situazione dovrebbe ritornare alla piena normalità entro le 20.

