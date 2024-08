Lombardia

MONZA – È attivo in modalità sanzionatoria il nuovo autovelox fisso posizionato all’interno del tunnel della tangenzialina dell’ospedale San Gerardo di Monza, lungo la Sp6var nei territori di Lissone e appunto Monza.

Si tratta di un sistema di controllo elettronico e automatico di rilevamento della velocità in entrambi i sensi marcia, installato a fine preventivo a causa del numero elevato di infrazioni e purtroppo degli eventi incidentali registrati fin dall’apertura del tratto stradale in questione.

Gli agenti della Polizia Provinciale hanno da poco concluso le operazioni di taratura e verifica delle funzionalità dell’intero apparato il quale potrà essere in funzione in caso di presidio da parte delle pattuglie preposte e comunque segnalato attraverso il pannello variabile posto in prossimità degli accessi alla galleria.

Si ricorda che il Codice della Strada prevede per l’infrazione al limite di velocità sanzioni differenziate. Chiunque superi i limiti massimi di velocità di non oltre 10 chilometri orari, è soggetto al pagamento di 42 euro (scontato a 29.40 euro se si paga entro 5 giorni dalla notifica del verbale), non vengono tolti punti dalla patente. Chi supera il limite massimo di velocità consentito di oltre 10 chilometri orari e di non oltre 40 chilometri orari, è soggetto al pagamento di 173 euro (scontato a 121.10 euro se si paga entro 5 giorni dalla notifica del verbale); vengono tolti 3 punti dalla patente.

Chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 40 chilometri orari, ma di non oltre 60 chilometri orari è soggetto al pagamento di 543 euro (non è ammesso il pagamento scontato); vengono tolti 6 punti e sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Infine chi supera i limiti massimi di velocità di oltre 60 chilometri orari è tenuto al pagamento di 845 euro (non è ammesso il pagamento scontato); vengono tolti 10 punti e sospensione della patente da 6 a 12 mesi.