Città

SARONNO – Nei prossimi giorni in città verranno aperti due cantieri importanti di manutenzioni stradali, inseriti nel corposo appalto approvato dall’Amministrazione comunale per la sistemazione di vie e marciapiedi in cattive condizioni. A darne notizia è lo stesso comune di Saronno, con un post sulla pagina Facebook.

La ditta incaricata lavorerà da giovedì sia su via Marzorati, dove sono previste la rimozione dell’asfalto esistente, la fresatura e la posa di un nuovo manto stradale, sia su via Miola, dove verrà rifatto il marciapiede nel tratto compreso tra via Roma e via Parini (lato piscina). Vista l’importanza di questi assi stradali, l’Amministrazione comunale ha concordato che entrambi gli interventi venissero programmati in questo mese di agosto, in particolare nelle settimane meno problematiche dal punto di vista viabilistico.

In particolare:

dall’8 agosto a fine mese: la via Marzorati sarà interdetta al transito e alla sosta in due accantieramenti distinti. Il primo riguarderà il tratto da piazza Borella a piazza Saragat, il secondo da piazza Saragat a via Miola. Apposita segnaletica stradale indicherà i percorsi alternativi;

dall’8 agosto a fine mese, dalle 8 alle 18: nel tratto di via Miola compreso tra via Piave e via Parini sarà vietata la sosta su entrambi i lati della carreggiata e la viabilità sarà gestita con movieri e semafori alternati.

Infine, la via Roma, nel tratto tra via Piave e via Guaragna è stata riaperta al traffico lo scorso fine settimana: si sono conclusi, infatti, i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale e di fresatura della carreggiata. Tra il 26 e il 28 agosto (se non pioverà) verrà effettuata la posa del nuovo tappetino di asfalto.

(foto archivio)