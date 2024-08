Città

SARONNO – Saronno Point Odv ha organizzato una giornata speciale per la presentazione della psiconcologa Giulia Colombo. Non avendo ancora a disposizione l’ufficio in ospedale, l’evento si è tenuto nella sala multidisciplinare del reparto Day Hospital, grazie al consenso del direttore dell’ospedale, Roberta Tagliasacchi.

“Un sentito ringraziamento – scrive sulla propria pagina Facebook Mario Busnelli, volontario di Saronno Point Odv – va anche alla Direzione Generale, rappresentata da Daniela Bianchi, e al direttore socio sanitario, John Tremamondo, per il loro supporto”.

A partire dal mese di settembre, Saronno Point Odv sarà quindi in grado di offrire un servizio di accompagnamento oncologico migliorato, sempre più vicino ai bisogni dei pazienti.

(In foto: l’evento in ospedale per Giulia Colombo)

