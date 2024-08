SARONNO – A quanto pare con la città che si è svuotata nel periodo vacanziero, si sono scatenati gli sporcaccioni: tante discariche abusive sono comparse in questi giorni a Saronno, fra centro e periferia.

“Nuove discariche a cielo aperto sul territorio comunale sono state individuate ieri dagli ispettori ambientali che hanno effettuato diversi sopralluoghi – confermano infatti dal Comune – In via Amendola al rione Matteotti sono stati rinvenuti sacchi vari della spazzatura tra il palo della luce e un cestino portarifiuti, in via Tommaseo in pieno centro sono stati abbandonati un divano e una struttura per divano-letto, vicino alla campana della raccolta indumenti usati di via Cervi ancora al Matteotti sono stati dispersi abiti, mentre in via Pasubio al quartiere Prealpi è stato rinvenuto un materasso. Ma poi ancora, una sedia, altri sacchi di rifiuti vari, un lavandino, un seggiolino per biciclette all’incrocio tra via Roma e via Manzoni, centro città”.