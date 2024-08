Città

SARONNO – Improvviso. Qualche gocciolone attorno alle 15.30, con il sole... e tutto sembrava essere passato. E invece le nuvole si sono progressivamente intensificate e dalle 16.30 per circa un’ora di acqua ne è caduta parecchia, anche con tuoni e fulmini. Con tanti cittadini che sono corsi, potendo, a “nascondere” al coperto la propria automobile, come nel posteggio di qualche supermercato, nel timore arrivasse anche la grandine, che per fortuna non c’è stata.

Una perturbazione parzialmente inattesa, la possibità di pioggia in giornata non era esclusa ma le possibilità che ciò avvenisse su Saronno e circondario erano ritenute poche.

Nelle prossime ore si dovrebbe assistere un progressivo miglioramento e domani dovrebbe tornare il “solito” caldo degli ultimi giorni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

07082024