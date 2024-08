news

Sembra che il mercato delle meme coin si stia riprendendo. Dogecoin (DOGE) e Floki (FLOKI) martedì hanno guadagnato oltre il 10% e ieri Floki ha fatto anche meglio. Oltre a queste due coin affermate, anche la nuova arrivata Shiba Shootout (SHIBASHOOT) sta andando bene, avvicinandosi al traguardo dei 900.000 dollari nella sua prevendita.

Dogecoin rimbalza del 20% in due giorni

Dogecoin sta tornando alla ribalta, e non scherza. Dopo aver subito un duro colpo, come il resto del mercato, DOGE ha deciso di stancarsi del ribasso.

La coin si attesta ora a 0,09 6$, con un solido balzo di quasi il 20% in due giorni, dopo che DOGE ha respinto il livello di 0,082 $ come supporto lunedì pomeriggio. E ora i volumi di trading spot stanno iniziando ad aumentare, raggiungendo 1,8 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore e rendendo DOGE la nona criptovaluta più scambiata al mondo. Inoltre, sono stati cancellati 3,1 milioni di dollari di posizioni corte.

Tutto sommato, Dogecoin sta ricordando a tutti perché è ancora la meme coin più popolare. Solo il tempo ci dirà se la ripresa continuerà, ma per ora DOGE è di nuovo sulla strada giusta.

Floki Inu recupera quasi il 30% in due giorni!

Anche FLOKI ha cambiato atteggiamento, salendo del 18% martedì e dell’11% ieri. Mentre Dogecoin sta catturando la maggior parte delle attenzioni, FLOKI sta silenziosamente superando molti dei suoi concorrenti.

I numeri parlano chiaro. FLOKI si è assicurato il sesto posto tra le meme coin a livello mondiale, con un volume di trading spot di 357 milioni di dollari.

Dopo una serie di dieci giorni di perdite, è finalmente sulla buona strada per una chiusura positiva, che sarà accolta con entusiasmo dai detentori di FLOKI.

Ma vediamo le cose in prospettiva. Nonostante questa ripresa, FLOKI ha ancora una montagna da scalare. C’è bisogno di un altro rally del 78% per recuperare i massimi di appena due settimane fa.

Tuttavia, dato che l’intero mercato delle meme coin si è ripreso, la scalata di FLOKI potrebbe non essere così ripida come sembra.

Le meme coin hanno preso il sopravvento su Bitcoin, che è cresciuto del 9% da ieri. È un altro esempio di quanto il mondo delle meme coin sia interconnesso con il mercato delle meme coin.

Quindi, nei prossimi giorni tutti gli occhi saranno puntati sui movimenti di Bitcoin per vedere se riuscirà a continuare a salire e a trascinare con sé DOGE e FLOKI.

La prevendita di Shiba Shootout prende slancio grazie all’emozionante gioco Wild West P2E

Shiba Shootout, attualmente in fase di prevendita, sta attirando l’attenzione grazie alle sue meccaniche P2E. Non è solo l’ennesimo token a tema cane.

Il team sta invece sviluppando un gioco per dispositivi mobili che mette i giocatori nei panni di pistoleri del Far West. La caratteristica principale di Shiba Shootout è una modalità sparatutto in cui il tempismo è fondamentale.

I giocatori con la massima precisione e le estrazioni più rapide possono guadagnare SHIBASHOOT, il token ERC-20 nativo di Shiba Shootout. Questa entusiasmante configurazione si è tradotta in un successo immediato della prevendita.

Da quando è iniziata la prevendita di Shiba Shootout, sono stati investiti oltre 800.000 $ e i token SHIBASHOOT sono stati proposti a 0,0198 $. La maggior parte del clamore riguarda il gioco P2E, ma gli investitori si stanno anche affrettando a partecipare per godere dello staking.

Gli investitori possono mettere in staking i loro token SHIBASHOOT per guadagnare APY stimati del 1.088%. Naturalmente, questo rendimento diminuirà nel tempo, ma ciò non ha impedito agli investitori di accorrere in prevendita per acquistare SHIBASHOOT.

Del progetto hanno parlato diversi youtuber, per esempio Davide Carnevalini di Cripto Curiosi. Zach Humphries si sta interessando al progetto. In un video recente, ha elogiato Shiba Shootout e ha ipotizzato che il tema del Far West potrebbe essere un fattore chiave nella domanda.

ClayBro è andato oltre, affermando che il token “potrebbe creare milionari”. Queste due sponsorizzazioni non hanno fatto che aumentare l’entusiasmo attorno a SHIBASHOOT.

Se gli sviluppatori riusciranno a mantenere (o ad aumentare) l’entusiasmo nelle prossime settimane, Shiba Shootout potrebbe dare del filo da torcere a DOGE e FLOKI.

