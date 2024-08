news

Iniezioni di liquidità spingono in alto i mercati

Nei giorni scorsi si sono verificate liquidazioni record nel settore delle criptovalute, mentre il timore di una recessione globale ha travolto il mercato.

Ma oggi la tendenza è cambiata. Il governo degli Stati Uniti sta contrastando il rallentamento dell’economia con massicce iniezioni di liquidità. Tutto inizierà con l’acquisto da parte del governo di titoli per un valore fino a 46 miliardi di dollari.

E non è questa l’unica ragione di questa tendenza rialzista.

Secondo il CME Market’s FedWatch, il mercato sta sfruttando un taglio dei tassi di interesse maggiore del previsto nella riunione del Federal Reserve Open Markets Committee di settembre.

Prima del recente crollo, il mercato si aspettava un taglio di 25 punti base. Oggi, si sta preparando per un taglio di 50 punti base.

Un taglio più consistente dei tassi di interesse significa che prendere in prestito denaro diventa più economico, consentendo agli investitori di assumersi maggiori rischi e investire in asset come Bitcoin.

Di conseguenza, sia Bitcoin che il mercato delle criptovalute in generale hanno registrato un’impennata.

Attualmente, Bitcoin ha raggiunto un prezzo di 57.000 dollari, dopo aver toccato minimi di 48.000 dollari ieri. Secondo i dati di CoinMarketCap, BTC è salito del 5% oggi, ma resta in calo del 13% questa settimana e del 2% questo mese.

Per quanto riguarda la sua futura direzione, il noto analista Zer0 afferma: “I minimi sono probabilmente già stati toccati”. Secondo l’analista, i prossimi 14 mesi saranno “solo in rialzo”, con Bitcoin che spingerà verso massimi previsti tra $ 150.000 e $ 200.000.

Been staring at the HTF charts, It feels criminal to be bearish here tbh. Some predictions, thinking out loud: – We bottom this month (Aug ’24) – Lows are probably already in – 400 days of uponly ahead – Top in October 2025 – Top just shy of $10T total mcap – $BTC… — Zer0 🕊️ (@degengambleh) August 6, 2024

Le 5 migliori criptovalute da acquistare ora

Andiamo ad esplorare le altcoin con il potenziale maggiore oggi.

Base Dawgz

Secondo Zer0, le meme coin sono i token più promettenti. E quando si parla di meme coin, pochi progetti mostrano lo stesso potenziale di Base Dawgz che finora ha raccolto 2,8 milioni di dollari in fase di prevendita.

Come dimostra il suo aumento totale, c’è un gran fermento per una buona ragione. Innanzitutto Base Dawgz è multichain. Sebbene nativo della rete Base, è possibile acquistare Base Dawgz anche su Ethereum, Solana, BSC e Avalanche.

Inoltre, è dotato di un meccanismo di staking che premia i possessori del token per aver messo in staking il loro investimento. Oltre a incentivare i membri della community, questo aspetto rappresenta un’enorme spinta alla tokenomics del progetto.

Infine, Base Dawgz ha un programma di referral che consente agli utenti di indirizzare altri alla prevendita per ottenere l’idoneità all’airdrop. Tutto ciò pone Base Dawgz in una posizione unica.

Sfruttando le innovazioni della blockchain, è diventata una meme coin unica nel suo genere, con molto da offrire. Attualmente, gli investitori possono acquistare $DAWGZ per $0,007414, ma questo prezzo aumenterà nel corso della campagna.

Ondo

Ondo potrebbe essere il più grande gigante dormiente delle criptovalute. Questo perché ci sono notizie secondo cui BlackRock avrebbe appena investito 9.000 miliardi di dollari sul progetto.

Secondo i dati di Arkham Intelligence, BlackRock ha appena acquistato token ONDO per un valore di 8,1 milioni di dollari. E non sarebbe la prima volta che Ondo e BlackRock si alleano.

Ondo è un protocollo per asset reali che offre una stablecoin che genera rendimento e titoli del Tesoro USA tokenizzati.

A marzo, Ondo ha trasferito asset per un valore di 95 milioni di dollari nel fondo BUILDL di BlackRock, consentendo agli utenti di Ondo di accedere all’iniziativa blockchain della società. Il prezzo del token è salito alle stelle dopo la diffusione delle notizie sull’investimento di BlackRock.

Ondo ha una capitalizzazione di mercato di 989 milioni di dollari e un volume di trading di 24 ore pari a 301 milioni di dollari.

Pepe Unchained

Il fondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha appena parlato dello sviluppo del Layer 2, e questo è una notizia fantastica per Pepe Unchained. La nuova criptovaluta sta costruendo una blockchain Layer 2 di Ethereum incentrata sulla meme coin.

Attualmente, gli investitori possono acquistare Pepe Unchained durante la sua prevendita che, fino ad adesso, ha raccolto più di 7 milioni di dollari. Prima di leggere i commenti di Vitalik, spieghiamo come funziona Pepe Unchained:

È una blockchain che gestisce le transazioni Ethereum con commissioni più basse e velocità più elevate. Sono inoltre disponibili funzionalità interessanti come lo staking, un block explorer e un bridge Ethereum dedicato.

Lo scopo di Pepe Unchained è quello di offrire ai trader di meme coin uno strumento più accessibile che racchiuda la cultura dei meme.

Tornando a Vitalik, ha twittato che presto arriverà un’esperienza Layer 2 fluida e interoperabile. In altre parole, accedere e spostare liquidità verso reti Layer 2 come Pepe Unchained sarà semplicissimo.

Attualmente, i trader possono acquistare $PEPU a $0,0089105, ma questo prezzo aumenterà durante la prevendita.

Bittensor

Tutti gli occhi sono puntati su Bittensor mentre il mercato si riprende. Attualmente è la moneta di utilità con i maggiori guadagni, in rialzo del 2,5% ieri.

Ad aumentare l’entusiasmo, il suo prezzo ha appena superato il livello di resistenza giornaliero, il che indica che potrebbe esserci un’ulteriore crescita.

Bittensor è una rete decentralizzata per l’elaborazione dell’intelligenza artificiale. Si tratta di una configurazione sofisticata che gli sviluppatori possono sfruttare per sfruttare la potenza di calcolo e creare programmi in qualsiasi linguaggio di programmazione.

Data la sua forza, gli analisti invitano i trader a monitorare attentamente TAO. Attualmente, TAO ha un valore di $262, una capitalizzazione di mercato di 1,9 miliardi di dollari.

PlayDoge

Se il mercato delle criptovalute continua a rafforzarsi, nuove meme coin come PlayDoge potrebbero esplodere.

PlayDoge è una meme coin ibrida e un token Play-to-Earn (P2E), una combinazione che potrebbe rappresentare la ricetta perfetta per una crescita considerevole.

Nel frattempo, esiste anche una domanda di utenti che è guidata dall’approccio P2E che aiuta a generare guadagni sostenibili a lungo termine. E c’è di più.

PlayDoge si ispira al famoso gioco Tamagotchi degli anni ’90 attraverso cui gli utenti si prendono cura di un animale domestico virtuale, assicurandosi che sia felice e sano.

La grande differenza è che gli utenti di PlayDoge guadagnano premi in token $PLAY. Questi token hanno molteplici utilità, come lo staking e gli acquisti in-game. Gli utenti devono anche detenere $PLAY per qualificarsi per le ricompense.

Quindi, oltre al fascino della meme coin e del gioco, PlayDoge piace anche ai fan del gioco campione d’incassi degli anni ’90. Attualmente PlayDoge è in prevendita e finora ha raccolto 5,9 milioni di dollari. Il prezzo di $PLAY è di $0,00526, ma a breve.