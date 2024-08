Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Giovanni Cassulo si presenta in punta di piedi alla Caronnese (Eccellenza), ma è consapevole che quella che ha di fronte è una grande opportunità per la sua carriera. È lui il portiere scelto dalla Caronnese per la nuova stagione, che vede i rossoblù impegnati in un campionato Eccellenza Lombardia sempre più combattuto e competitivo. “Sono nato nel 2005 ad Alessandria, ma vivo a Voghera – racconta Cassulo – Il mio percorso di crescita da calciatore l’ho vissuto tra Piacenza ed Alessandria, da lì poi l’esperienza importante a Voghera, dove ho avuto modo di mettermi alla prova sia in Eccellenza che in Serie D”.