Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Il Comune di Ceriano Laghetto ha aderito alla campagna nazionale Enpa contro l’abbandono degli animali domestici, per contrastare questa pratica incivile che purtroppo si ripete ogni estate, lasciando in particolare cani e gatti per strada, condannati ad una fine crudele.

Quest’anno la campagna è sviluppata su quattro immagini accompagnate dalle frasi che spesso accompagnano la decisione inaccettabile di abbandonare un animale domestico: “Vado in vacanza”, “Mi costi troppo”, “Non ho più tempo per te”, “Dove vi metto?”. La conclusione, amara e ineccepibile, è uguale per tutti i manifesti: “Se abbandoni un animale, il problema sei tu”.

I cartelloni con la nuova campagna Enpa saranno affissi nei prossimi giorni sulle bacheche in giro per il paese, così da tenere alta l’attenzione di tutti i cittadini contro il fenomeno.

“Prendersi cura di un amico a quattro zampe richiede impegno e sacrifici, ma l’affetto e la dedizione che da lui si ricevono sono incondizionati -ricorda Egle Prandini, consigliera comunale con delega alla Protezione animali – L’abbandono di un animale, oltre ad essere reato, è un gesto crudele, che causa sofferenza e mette a rischio la vita di animali indifesi”.