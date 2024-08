Città

SARONNO – Temporalone su Saronno e paura grandine: tutti a caccia del parcheggio coperto.

Un fortissimo tuono, un potente fulmine e molte case in zona piscina, fra via Miola e dintorni di Saronno, questo pomeriggio hanno lamentato dei black out elettrici; cali di tensione – di quelli che fanno magari spegnere il computer e gli elettrodomestici ma che durano pochi secondi – si sono verificati anche in altre aree cittadine.

Stadio Saronno, Osa: “Con l’accordo proposto dal Comune dovremmo ridimensionale la nostra attività locale, regionale e nazionale”.

Saronno sud, ricorso al Tar di Ferrovienord contro le ordinanze comunali sul degrado.

Neanche il gran caldo ferma il Fbc Saronno: via alla preparazione a Bregnano, programma amichevoli.

08082024