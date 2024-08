Cronaca

CARONNO PERTUSELLA / ROVELLASCA – Incidente col monopattino oggi alle 14.40 in via Bainsizza a Caronno Pertusella dove un uomo di 52 anni è rimasto ferito. Sul posto, oltre ad una pattuglia della polizia locale caronnese, è accorsa una ambulanza della Croce rossa di Saronno. Il contuso è stato medicato direttamente in loco, non è ststo necessario il trasporto in ospedale.

A Rovellasca nella bassa comasca oggi alle 13, invece intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù e di una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo in via De Amicis, dove era stata segnalata la presenza di un uomo in difficoltà. L’interessato è stato rapidamente individuato e soccorso, gli è stata diagnosticata una intossicazione etilica, aveva insomma bevuto troppo, ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso, in condizioni comunque non preoccupanti.

