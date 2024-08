Cronaca

GERENZANO / SOLARO / LONATE CEPPINO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, alle 18.55, in via Clerici a Gerenzano, tratto locale dell’ex statale Varesina. E’ successo nella zona centrale del paese nei pressi di via Stazione e si è trattato di una caduta dalla motocicletta; è stata soccorsa una ragazza di 26 anni le cui condizioni non sono comunque apparse preoccupanti. Sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e dell’ambulanza della Croce rossa saronnese.

A Solaro ieri alla stessa ora, erano le 18.55, intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e dell’auto-infermieristica in via Varese per una caduta di un pedone, al suolo. E’ stato soccorso un uomo di 37 anni, anche in questo caso le condizioni del paziente non sono apparse preoccupanti.

Malore in ditta a Lonate Ceppino: è successo ieri a mezzogiorno in una azienda di via Franklin. Sul posto l’intervento di una ambulanza del Sos, il paziente – un uomo di 61 anni – è stato trasferito in ospedale a Tradate, in condizioni non gravi.

(foto: pattuglia dei carabinieri all’incrocio di via Clerici a Gerenzano, nel tratto centrale in paese)

08082024