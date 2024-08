ilSaronnese

GERENZANO – Grande appassionato di sport, quando può cerca di essere sempre presente anche agli eventi “mondiali” e dunque Emanuele Pini, vicesindaco e assessore comunale a Gerenzano, le Olimpiadi di Parigi 2024 proprio non se le voleva perdere. Un sogno, quello di esserci ai giochi olimpici per potersi godere almeno alcune delle gare dal vivo, comune a tanti cittadini amanti dello sport, e che Pini è dunque riuscito a coronare.

Pini aveva, con il sindaco Stefania Castagnoli, portato il proprio incoraggiamento alla formazione calcistica della Gerenzanese, nmeo promossa in Prima categoria, in occasione della presentazione ufficiale che si era svolta nei giorni scorsi al centro sportivo di via Inglesina.

(foto: Emanuele Pini alle Olimpiadi 2024 a Parigi)

