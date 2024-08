Città

SARONNO -Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comune di Saronno relativo al progetto Piantalalì.

1.300 nuovi alberi, dei quali 250 a “pronto effetto”, cioè adulti, sui 14.000 mq di tre aree cittadine. Sono i dati salenti dell’accordo tra l’Amministrazione saronnese e Ferrovie Nord che porta la nostra città all’interno del progetto “Piantalalì” per la realizzazione di zone verdi di rigenerazione urbana lungo le linee ferroviarie di Ferrovie Nord sull’asse Milano-Cadorna – Malpensa Aeroporto.

Le aree destinate alle piantumazioni vengono stabilite con accordi tra Fnm e i Comuni interessati ed è per questo motivo che è stato necessario per l’Amministrazione saronnese approvare la proposta progettuale di Fnm. Si tratta delle aree di via Venezia, di via Giovanni XXIII/Monte Pogdora, e di via Rezia, per una superficie complessiva di circa 14.000 metri quadrati. “Abbiamo sempre sostenuto la bontà di questo progetto di riqualificazione attraverso l’ampliamento delle aree verdi – commenta l’assessore Casali – sia allo scopo di incrementare i servizi ecosistemici territoriali per la riduzione dell’anidride carbonica e delle isole di calore al suolo, sia per la difesa idrogeologica, la filtrazione dell’acqua, sia per il mantenimento della biodiversità naturale presente nel territorio cittadino e lombardo”.

“La riforestazione della città è uno dei temi del nostro programma elettorale – dichiara il Sindaco Airoldi – Questo accordo con Ferrovie Nord ne realizza una parte significativa. Il progetto Smartland del saronnese, al quale lavoriamo con Caronno, Gerenzano e Turate,

nei prossimi anni, consentirà di ampliare gli interventi a livello sovracomunale. Questi nuovi cantieri si aggiungeranno presto ai molti aperti in città: dobbiamo abituarci a non valutarli singolarmente, ma all’interno di una progettazione complessiva, che risponde a

esigenze diversificate, per una Saronno più vivibile e attrattiva in un territorio migliore”.

Una volta dato il via libera al disegno operativo, rimane ora la firma formale dell’accordo tra Comune e Fnm.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?