SARONNO – A partire da settembre, sarà attivo nei comuni dell’ambito territoriale di Saronno il Centro per la Famiglia, un progetto che mira a creare un hub informativo, di ascolto e orientamento ai servizi con l’obiettivo di promuoverne il benessere e lo sviluppo della famiglia, dei figli minori e adolescenti, della coppia, dei singoli e dei familiari fragili come anziani e disabili.



Approvato e finanziato da Ats Insubria con i fondi di Regione Lombardia, il Centro per la Famiglia dell’Ambito di Saronno riceverà un finanziamento di 70mila euro in due anni e sarà gestito attraverso la collaborazione di tre importanti partner del territorio: la cooperativa “Il Granello”, il Villaggio Sos e la Fondazione per la Famiglia Profumo di Betania. Faranno parte dell’equipe di lavoro educatori, psicologi e assistenti sociali che avranno il compito di garantire le condizioni per l’attivazione degli interventi psico-socio educativi previsti dal progetto, attraverso un lavoro in rete con tutti gli attori territoriali, con gli sportelli welfare point e il segretariato sociale dei servizi sociali comunali.



Il progetto è partito nelle scorse settimane con l’attività di mappatura dei servizi sul territorio del distretto e a settembre è prevista l’apertura degli sportelli nelle varie sedi comunali e nelle fasce orarie che verranno indicate al momento dell’avvio.