SARONNO – A partire da oggi 8 agosto, il Comune di Saronno avvierà una operazione di manutenzione stradale in via Don Marzorati. I lavori saranno organizzati in due fasi distinte per minimizzare i disagi alla circolazione e garantire un’efficace gestione del cantiere.

Prima fase: chiusura da piazza Borella a piazza Saragat

Nella prima fase dei lavori, che inizierà domani, sarà chiuso il tratto di via Marzorati compreso tra piazza Borella e piazza Saragat. Durante questo periodo, saranno in vigore alcune importanti modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico.

Modifiche alla viabilità:

Accesso riservato: Il transito nell’area del cantiere sarà consentito esclusivamente ai residenti e ai mezzi di soccorso, per garantire la sicurezza e ridurre al minimo i disagi.

Il transito nell’area del cantiere sarà consentito esclusivamente ai residenti e ai mezzi di soccorso, per garantire la sicurezza e ridurre al minimo i disagi. Divieto di sosta: Lungo tutta via Marzorati sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, per facilitare le operazioni di manutenzione e assicurare lo spazio necessario ai lavori.

Lungo tutta via Marzorati sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, per facilitare le operazioni di manutenzione e assicurare lo spazio necessario ai lavori. Doppio senso di circolazione: Il tratto di via Marzorati non interessato dal cantiere sarà a doppio senso di circolazione, per mantenere un flusso regolare del traffico.

Il tratto di via Marzorati non interessato dal cantiere sarà a doppio senso di circolazione, per mantenere un flusso regolare del traffico. Accesso al parcheggio di piazza Saragat: Sarà possibile accedere al parcheggio di piazza Saragat solo da via Miola/Marzorati, in modo da gestire meglio il flusso dei veicoli durante i lavori.

Impatto e durata dei lavori

Queste misure resteranno in vigore per alcuni giorni, fino al completamento della prima fase dei lavori. L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire le indicazioni per garantire la sicurezza di tutti e permettere un rapido svolgimento dei lavori.

Il Comune di Saronno ringrazia i residenti e gli automobilisti per la collaborazione e la pazienza durante questo periodo di miglioramento infrastrutturale, che mira a rendere le strade della città più sicure e funzionali per tutti.

(foto archivio: una veduta di via Don Marzorati)

