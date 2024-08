Città

SARONNO – Il museo della ceramica Gianetti spegne quest’anno trenta candeline. Nel mese di ottobre si aprono i festeggiamenti per il trentennale del museo della ceramica Gianetti: durante questi tre decenni il museo è cresciuto per numero di opere, attività e visitatori, venendo riconosciuto in ambito nazionale e internazionale per la bellezza e la qualità delle sue collezioni.

Tema guida delle attività che dureranno un intero anno sarà la tavola, esplicata in tutte le sue caratteristiche: dall’oggetto d’uso artigianale alla scultura, dal design alla performance gestuale.

I festeggiamenti avranno inizio con un ospite d’onore davvero importante: il 5 ottobre il museo inaugurerà la mostra dell’artista Ugo La Pietra. Vari saranno gli eventi correlati alla mostra, di cui il museo darà notizia prossimamente.

