Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comune di Saronno relativo allo stadio Colombo Gianetti.

In merito all’utilizzo promiscuo del campo B dello stadio Colombo Gianetti, è utile ricordare che lo stesso accordo è stato raggiunto e sottoscritto dal direttore generale di Fbc, dal presidente di OSA e dal presidente della società Rugby in data 6 agosto. Questo documento è frutto di numerosi incontri coordinati dall’Amministrazione comunale, che hanno permesso di condividere una soluzione da parte delle tre Asd sportive, soprattutto perché le stesse hanno trovato un punto di incontro facendosi reciproche concessioni in termini di orari e di ottimizzazione di uso degli spazi dello stadio.

Nello specifico, OSA ha rimodulato i suoi orari di allenamento, Fbc ha dato disponibilità oraria presso l’impianto del quartiere Matteotti per un allenamento congiunto di alcune categorie di rugby sul campo a 11, il RUGBY ha rimodellato la sua richiesta al solo utilizzo dello spazio del campo B per gli allenamenti per 9,5 ore settimanali senza l’ubicazione di

pali per le porte. Senza questo accordo tra le parti, la società RUGBY Saronno, presente in città da circa 7 anni, si sarebbe dovuta sciogliere, lasciando senza possibilità di svolgere l’attività sportiva sul territorio a più di 100 tesserati. L’utilizzo promiscuo del campo B dello stadio è una scelta transitoria, in quanto l’Amministrazione comunale sta cercando una soluzione definitiva per un campo da rugby in città, campo che al momento non è possibile ospitare altrove a causa delle attuali norme di urbanistica. A questo proposito, è opportuno ricordare che la stessa area circo attigua all’impianto sportivo del quartiere Matteotti, non può essere utilizzata per usi sportivi (né per altri usi) in quanto classificata dal vigente Pgt quale “Atp” (Ambito di Trasformazione Perequata).

In sintesi, l’unica soluzione attualmente possibile è quella dell’utilizzo promiscuo del campo B, perché lo stadio è attualmente privo di concessione da anni e lo stesso utilizzo viene autorizzato annualmente, quasi esclusivamente appannaggio delle società Osa e Saronno Fbc.

“Siamo consapevoli – commenta l’assessore allo Sport Gabriele Musarò – dello sforzo organizzativo delle tre ASD sportive, ma ricordiamo anche l’importante investimento che come Comune abbiamo fatto sul complesso sportivo di via Biffi: dal completo rifacimento della pista indoor (che continuerà ad essere di utilizzo esclusivo di OSA), alla totale sostituzione dell’impianto di illuminazione, cosa che va nella direzione di fornire alle specialità dell’atletica e del calcio un impianto ancora più efficiente. Ci preme quindi chiarire che la nostra linea di indirizzo è quella di un utilizzo ottimale degli impianti sportivi della città, per venire incontro al diritto allo sport di tutti, ma che questa soluzione sullo

stadio Gianetti è assolutamente transitoria. Voglio inoltre tranquillizzare i direttivi delle tre Asd che ci faremo garanti affinché nessuna pratica sportiva o disciplina di atletica ne venga penalizzata, nel rispetto dell’accordo del 6 di agosto”.

L’assessore Musarò, a margine dell’accordo siglato dai massimi rappresentanti e dopo aver avuto, in queste ultime ore, interlocuzioni informali con i vertici delle tre Asd sportive, si è reso disponibile già dal 26 di agosto per un ulteriore incontro chiarificatore con il direttivo di Osa.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?