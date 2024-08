Città

SARONNO -ROVELLO PORRO – Solo pozzanghere a Saronno nel torrente Lura, questa la situazione che si sta proponendo in questi giorni, solo parzialmente mitigata dal temporale che ha riguardato ieri pomeriggio la zona. Siamo dunque alle solite, una situazione che anni fa non si proponeva praticamente mai ma alla quale ormai i cittadini si stanno abituando.

Con qualche apprensione per i pesci tornati nel Lura, nei giorni scorsi c’erano state delle morie, ed erano state trovate carcasse lungo il tratto cittadino.

Uno scenario che migliora risalendo il torrente, un poco più a nord nella zona di Cassina Ferrara al confine con Rovello Porro un po’ d’acqua c’è ma si esaurisce sostanzialmente lì. Poi il torrente percorre il tratto interrato sotto la zona ospedaliera e sbucca in via Tommaseo dove si nota soltanto un filo d’acqua che termina nella “piscina” accanto al ponte. Acqua scurissima, impossibile capire se dentro ci siano anche dei pesci in agonia. Mentre nel tratto di Rovello Porro, dove un po’ d’acqua non manca ed è pure trasparente, è possibile osservare la presenza di parecchi pesci.

