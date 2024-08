Cronaca

BREGNANO – Sorpreso con sostanze stupefacenti: un ragazzo di 22 anni è stato denunciato così dai carabinieri della stazione di Cermenate. Nel mezzo di una nuova attività di controllo contro le sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Cermenate, in collaborazione con lo squadrone cacciatori Puglia, militari specializzati nelle indagini in zone boschive, si sono impegnati nel controllo della zona boschiva del comune di Puginate di Bregnano. Qui hanno controllato e denunciato un 22enne, di origine marocchina, irregolare in Italia, per detenzione di droghe.

Il giovane, che si trovava in prossimità di un bivacco, utilizzato dagli spacciatori per organizzare i traffici illegali, è stato scoperto in possesso di 1,3 grammi di cocaina, 60 franchi svizzeri (circostanza che farebbe pensare a clienti provenienti anche dalla Svizzera) e due cellulari.

