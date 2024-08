news

A partire da luglio 2024, le tariffe dei taxi a Milano subiranno un ulteriore aumento. La Regione Lombardia ha approvato una delibera il 17 giugno che prevede modifiche significative a due categorie di prezzi.

Le tariffe fisse per i collegamenti con gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio, oltre che con la Fiera di Milano, sono state incrementate del 3,64%. Questo aumento si applica alle corse taxi da e verso questi punti strategici della città, riflettendo l’aumento dei costi operativi.

Oltre agli incrementi per i collegamenti fissi, a partire dal 31 luglio entreranno in vigore ulteriori aumenti:

Costo al chilometro : Salirà da 1,28 euro a 1,32 euro.

: Salirà da 1,28 euro a 1,32 euro. Costo per 60 minuti di sosta : Aumenterà da 33,27 euro a 34,48 euro.

: Aumenterà da 33,27 euro a 34,48 euro. Tariffa iniziale diurna : Passerà da 3,90 euro a 4,10 euro.

: Passerà da 3,90 euro a 4,10 euro. Tariffa iniziale notturna : Salirà da 7,60 euro a 7,90 euro.

: Salirà da 7,60 euro a 7,90 euro. Tariffa iniziale festiva diurna: Incrementerà da 6,40 euro a 6,60 euro.

Questi aumenti sono stati implementati per adeguare le tariffe dei taxi ai crescenti costi operativi e per garantire un giusto compenso ai tassisti, un settore che ha affrontato sfide significative negli ultimi anni, inclusa la pandemia.

Soluzioni alternative per risparmiare sui costi di viaggio

Con l’aumento delle tariffe dei taxi, è opportuno considerare soluzioni alternative per risparmiare sui costi di viaggio. Una delle opzioni più convenienti è quella di cercare un buon parcheggio per l’aeroporto. Ad esempio, chi ha bisogno di un parcheggio per l’aeroporto di Milano può effettuare una ricerca online per “ parcheggio aeroporto Milano Malpensa “. Questo aiuterà a trovare le opzioni migliori e più convenienti per il proprio viaggio.

Vantaggi dei parcheggi aeroportuali off-airport rispetto ai taxi

Optare per un parcheggio aeroportuale può offrire numerosi vantaggi rispetto all’uso dei taxi, soprattutto in termini di convenienza, sicurezza e accessibilità.

Convenienza: Scegliere un parcheggio sicuro e accessibile può ridurre significativamente i costi complessivi del viaggio. Ad esempio, il costo di una corsa in taxi da Milano a Malpensa è di circa 110 euro. In confronto, i parcheggi aeroportuali offrono tariffe giornaliere molto più convenienti e una vasta gamma di opzioni tariffarie per soddisfare diverse esigenze di sosta, rendendoli una scelta economica.

Sicurezza: Molti parcheggi aeroportuali sono dotati di servizi di sorveglianza attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo che il veicolo sia protetto mentre i proprietari sono in viaggio. Questo livello di sicurezza è particolarmente importante per chi parte per lunghi periodi, assicurando tranquillità durante l’assenza.

Facilità di accesso: La maggior parte dei parcheggi aeroportuali offre servizi navetta gratuiti che rendono semplice e comodo il trasferimento al terminal. Questo servizio aggiuntivo facilita il trasporto dei bagagli e riduce lo stress associato al raggiungimento dell’aeroporto, migliorando complessivamente l’esperienza di viaggio.

L’aumento delle tariffe dei taxi può rappresentare un ulteriore costo per i viaggiatori in Lombardia, ma esistono alternative che possono aiutare a risparmiare senza compromettere la comodità e la sicurezza. Una ricerca online con termini specifici come “parcheggio aeroporto Milano Malpensa” può fornire tutte le informazioni necessarie per fare una scelta informata e conveniente.