ilSaronnese

UBOLDO – Si sono conclusi i lavori per la sistemazione del manto stradale rovinato a seguito degli eventi atmosferici straordinari del giugno scorso.

Con il rifacimento del tratto su via per Origgio sono stati modificati da parte di Alfa , gestore della rete idrica e fognaria del territorio, i pozzetti di ispezione per consentire l’accesso dei sistemi di scarico e di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche e acque superficiali per gravità e occasionalmente a punte di alta pressione, mentre al Comune di Uboldo la spesa per la sistemazione del manto stradale in concomitanza del nodo idraulico rovinato a seguito di alta pressione della rete fognaria durante l’evento dell’11 giugno scorso. Nei prossimi giorni verrà eseguita la segnaletica orizzontale.

(foto: l’area interessata dall’intervento)

08082024