SARONNO – In questa calda estate il consigliere comunale Pd Mauro Rotondi si trova a Parigi per assistere ai Giochi olimpici, lo abbiamo contattato per alcune impressioni.

Buongiorno Mauro, sei a Parigi? Stai seguendo le Olimpiadi?

Si, sono qui da alcuni giorni, quest’anno ho deciso di impegnare il tempo delle vacanze in modo originale: ovvero assistere alle Olimpiadi. Un amico impegnato nel Comitato organizzatore dei giochi mi ha dato lo spunto, così ho deciso di andare, e non potevo fare scelta migliore; da appassionato di Sport quando mi ricapiterà un’occasione simile?

A quali eventi hai assistito?

Ho visto la gara in linea di Ciclismo uomini, tenutasi per le vie della città in un percorso suggestivo con 500.000 spettatori, impressionante. Poi scherma, thriatlon, tuffi e l’Atletica allo Stade de France, tra l’altro è stato il mio primo sport da piccolo, non potevo mancare davanti allo Sport regina. Lo Stade de France poi è incredibile, c’è un tifo frastornante, emozioni continue. In tutto ciò io tifo Italia e gli atleti azzurri, tutti stanno dando il massimo e i risultati sono significativi. Mi sono emozionato a tutte le medaglie, quella di Alice D’amato nella Ginnastica insieme a quelle del 1 Agosto (stesso giorno di Tamberi e Jacobs a Tokyo)

con Govanni Di Gennaro alla Canoa slalom e Alice Bellandi nel Judo sono state forse le più intense. Il quarto posto di Nadia Battocletti nei 5.000 non è stato medaglia ma mi ha emozionato tantissimo. Abbiamo ancora ottime possibilità negli sport di squadra e nel Ciclismo su pista, e poi l’Atletica, Tamberi, la staffetta 4×100, speriamo in bene.

Descrivici l’ambiente dei Giochi

E’ uno spettacolo. Qui ci sono i migliori e se vuoi essere il migliore devi battere i migliori. L’Olimpiade l’avevo vista solo in Tv ma dal vivo è un’altra cosa, una vera festa dello Sport e di unione tra popoli di ogni parte del mondo. Incontri sempre tifosi e appassionati nei luoghi degli eventi, nei bistrot, nelle strade di Parigi. L’atmosfera è eccitante, il clima coinvolgente. in tutta Parigi si respira passione. Il tifo per tutti gli atleti è caldo, incessante in tutti gli Sport. Anche i cosiddetti Sport normalmente poco seguiti dai media registrano interesse e fanno il pienone. Parigi è addobbata in ogni angolo, colorata, festosa, piena di appassionati e tifosi da ogni parte del mondo. La Francia si è immedesimata totalmente nei giochi, tutti li seguono dal vivo e in Tv, c’è un tifo forsennato per gli atleti di casa che danno davvero l’anima ma anche rispetto e riconoscimento per gli atleti degli altri paesi.

Qual è il messaggio lasciato dalle Olimpiadi secondo te?

Le Olimpiadi sono tante cose, sono innegabilmente un business di dimensioni colossali e una tappa fondamentale per atleti di massimo livello. Ma il loro messaggio originale rimane intatto: lo sport ha un ruolo importante nella socializzazione e formazione degli adolescenti, con le sue regole insegna i valori della condivisione, del rispetto, del sacrificio, del migliorarsi sempre, del rispetto del proprio corpo, favorendo la crescita umana e culturale. Alimenta i sogni dei giovani e il senso di appartenenza dei popoli. Ordina la vita e diventa opportunità ludica e di incontro. Era così nell’antica Grecia e in questo credo e spero non tramonterà mai.

